Un grupo de empresarios entregará más de mil alcancías con billetes de un dólar a habitantes de Medellín como parte de la campaña ‘Te regalo un dólar de la suerte’. La iniciativa invita a quienes reciban el obsequio a conservar el billete, establecer una meta personal y definir cuánto dinero pueden ahorrar periódicamente para alcanzarla.

La propuesta retoma la costumbre de guardar un dólar en la billetera o en un marranito como símbolo de buena suerte y busca convertir ese gesto en una oportunidad para hablar sobre el ahorro.

Empresarios regalarán más de mil alcancías con un dólar de la suerte en Medellín para promover la cultura del ahorro Foto: Suministrada / API

Según los realizadores, una de las dificultades para formar este hábito es que sus beneficios se perciben a largo plazo, mientras que gastar genera satisfacción inmediata. La entrega del billete busca facilitar ese primer paso y motivar a las personas a establecer objetivos de ahorro.

Cada alcancía llevará impresa la pregunta “¿Cuánto dinero estás dejando de ganar?” y un código QR que dirigirá a un simulador de inversión. Allí, los usuarios podrán comparar cuánto acumularían si invirtieran uno, tres o cinco dólares diarios durante 20 años. Las proyecciones dependerán de la tasa de rentabilidad utilizada.

Entre los puntos previstos para la entrega está la sede de Bodytech del centro comercial Mall del Este. Los organizadores también contemplan entregar alcancías a periodistas para ampliar el alcance de la iniciativa.

Como segunda etapa, los empresarios trabajan en la construcción de una alcancía gigante con forma de marrano, concebida como una obra de arte para el país. El objetivo es que sea la más grande del mundo y obtener la certificación de Guinness World Records.

El lanzamiento de la campaña se realizará durante el Money Mastery Event, que tendrá lugar el 28 y 29 de noviembre en el Centro de Eventos El Tesoro, en Medellín. El encuentro espera reunir a cerca de 800 personas y contará con conferencias sobre negocios, inversión y construcción de patrimonio.