La empresaria colombiana Tracy Andrade, oriunda de Tumaco, Nariño, prepara la segunda edición de ‘Mentalidad de Acero Exclusive Edition Miami 2026′, un evento que convocará a líderes de cuatro países para compartir experiencias sobre liderazgo, posicionamiento de marcas y construcción de negocios.

La jornada se realizará el próximo 6 de diciembre en Florida International University (FIU), en el sur de Florida, bajo el eslogan “Lidera, comunica y escala”. La programación irá de 1:00 p. m. a 8:00 p. m. y abordará temas relacionados con el desarrollo empresarial, la comunicación, el marketing digital y el uso de la inteligencia artificial.

Andrade, autora del libro Mentalidad de acero, presentará la conferencia ‘Del miedo a la transformación’, centrada en las barreras personales y los desafíos como oportunidades de crecimiento.

También participará el empresario mexicano Cris Urzúa, quien hablará sobre estrategias para escalar negocios mediante inteligencia artificial y marketing digital, en la conferencia “Cómo escalar de 100K a 1 millón tu negocio con IA y marketing digital”.

Por su parte, el conferencista mexicano Paco Benítez abordará la comunicación empresarial con “En igualdad de condiciones, el que mejor comunica, gana”.

Entre las invitadas estará Aly Sánchez, empresaria, presentadora de Univisión y creadora de contenido cubana, quien conversará con Andrade sobre marca personal y posicionamiento. Asimismo, la comunicadora venezolana Erika de la Vega conducirá el panel “Mentes que transforman el mundo” y entrevistará al abogado de migración Juan Rosa, de RRC Immigration Group.

“Buscamos que empresarios, emprendedores y profesionales encuentren herramientas para fortalecer su liderazgo, comunicar mejor sus ideas, aprovechar oportunidades como la inteligencia artificial y puedan expandir sus negocios. Mi objetivo es que quienes hagan parte de esta experiencia salgan con una visión clara de lo que pueden construir y con la convicción de que su siguiente nivel comienza en su mente”, explica la creadora del evento.

El encuentro también tendrá modalidad virtual para Colombia. “Yo creo que todas las personas necesitan herramientas y oportunidades porque tu situación actual no define tu siguiente paso. Lo define, quién decides ser y creo firmemente que con estas herramientas podrás transformar tus ideas en resultados efectivos”, agrega Andrade.