La Peak Season, que comprende jornadas como Black Friday, Cyberlunes y la temporada de compras navideñas, se consolida como uno de los periodos de mayor actividad para el comercio electrónico en Colombia. Para 2026, Dropi proyecta un crecimiento del 27 % en el volumen de pedidos de su operación nacional, con Medellín y Cali entre los mercados que impulsarán este comportamiento.

El crecimiento se enmarca en la expansión del comercio digital en el país. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), durante el segundo trimestre de 2026 se registraron 223,87 millones de transacciones en línea, un aumento del 31,1 % frente al mismo periodo de 2025. Las ventas alcanzaron los $41,81 billones, con un incremento nominal del 20,5 %.

Durante la Peak Season de 2025, Dropi procesó 4.542.005 pedidos en Colombia, un 44,2 % más que en 2024. Además, alcanzó un máximo de 114.895 pedidos en un solo día.

“La Peak Season es mucho más que una temporada de descuentos: es un indicador de la evolución del comercio digital y de la capacidad que están desarrollando los negocios para responder a una demanda cada vez mayor. La tecnología cumple un papel fundamental en ese proceso, porque permite escalar operaciones, conectar mercados y abrir nuevas oportunidades para los emprendedores”, afirmó Luis Alberto Ramos, cofundador de Dropi.

En el comportamiento regional, Medellín registró 268.147 pedidos durante 2025, con un crecimiento del 42 % frente al año anterior. Cali alcanzó 225.387, un aumento del 44,9 %.

En ambas ciudades, las categorías de belleza, moda y salud concentraron el mayor volumen de pedidos. El ticket promedio fue de $114.000 en Medellín y $112.000 en Cali.

Para 2026, Dropi estima que los pedidos crecerán un 27 % en Medellín y un 29 % en Cali. La compañía identifica entre los factores que marcarán la temporada el aumento de las transacciones digitales, la diversidad de preferencias de los consumidores y la capacidad tecnológica para atender los picos de demanda.