La empresa colombiana Clevercel abrió una nueva campaña de financiación a través de a2censo, plataforma de financiación colaborativa de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), con la que busca recaudar hasta $3.000 millones para ampliar su inventario y acelerar el crecimiento de su operación.

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La compañía, especializada en la recuperación, reacondicionamiento y comercialización de dispositivos tecnológicos de segunda vida, ofrece una campaña de deuda a 36 meses, con una tasa de 16,5 % efectivo anual y pagos mensuales de capital e intereses.

Clevercel, que opera en Colombia, México y Perú, ha comercializado más de 400.000 dispositivos y proyecta cerrar 2026 con ventas superiores a US$40 millones. La empresa pasó de registrar ingresos cercanos a US$5 millones en 2022 a alcanzar la proyección actual.

Su modelo de negocio consiste en adquirir equipos usados, principalmente mediante programas de retoma, someterlos a evaluaciones técnicas y procesos de reacondicionamiento para luego reincorporarlos al mercado. En esta operación cuenta con alianzas con compañías como Claro, Samsung y Apple.

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Los recursos de la campaña se destinarán principalmente a capital de trabajo para adquirir más equipos y atender la demanda de sus canales de comercialización: comercio electrónico, mayoristas y tiendas físicas.

Esta es la segunda vez que Clevercel acude a a2censo. En 2022 obtuvo un crédito por $450 millones, cuyo capital, según la compañía, ya fue pagado en su totalidad a los inversionistas.