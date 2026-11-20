La venta directa se consolida como una alternativa para generar ingresos adicionales en Colombia. Esta industria registró ventas por $7,554 billones en 2025, un crecimiento de 5,3 % frente al año anterior, y vincula a cerca de 2,4 millones de personas, según cifras de la Asociación Colombiana de Venta Directa (Acovedi).

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Uno de los rasgos del sector es la alta participación femenina: el 85,3 % de quienes desarrollan esta actividad son mujeres, mientras que los hombres representan el 14,7 %. Además, el modelo funciona cada vez más como una fuente complementaria de recursos, pues permite combinar las ventas con un empleo, un emprendimiento u otras ocupaciones.

La digitalización también está transformando la operación. De acuerdo con el informe de la industria, el celular es el principal dispositivo de gestión para el 84 % de los participantes y WhatsApp es el canal de ventas más utilizado, con una participación del 67 %.

Por categorías, los cosméticos y productos de cuidado personal concentran el 47 % de las preferencias, seguidos por ropa y accesorios, con 22 %, y alimentos y bebidas con 10,68 %.

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En el escenario internacional, Colombia ocupa el puesto 14 entre los mercados de venta directa y fue elegida en junio de 2026 como nuevo integrante del consejo asesor mundial de la Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa (WFDSA).

“Este es un reconocimiento del más alto nivel y nos pone en un entorno mundial frente a la relevancia y liderazgo de nuestro sector en el mundo. Hoy hay una nueva visión y norte en Colombia, que le apunta al fortalecimiento del emprendimiento como motor de las economías complementarias. Eso lo celebramos y lo defendimos la semana pasada en Corea del Sur como legado y ejemplo”, señaló Elizabeth Acuña Ayala.