Hacer negocios no tiene por qué ser aburrido

He perdido la cuenta de los congresos, ferias y ruedas de negocio a los que he asistido en mi vida empresarial. Y, si soy honesta, recuerdo muy pocos.

La mayoría se parecen: un pabellón lleno de stands, folletos que nadie vuelve a leer, conferencias a las que se llega tarde y una misma pregunta flotando en cada pasillo: ¿a quién le vendo hoy? Vamos a esos eventos a vender, no a encontrarnos. Repartimos tarjetas, tomamos datos y salimos con una lista de contactos. Sin embargo, casi nunca salimos con una relación.

El problema no es que un evento sirva para vender. Al contrario: un evento empresarial que no genera negocios es un gasto, no una inversión. El problema es creer que vender y pasarla bien son cosas opuestas. Como si la seriedad de un negocio exigiera rigidez y la alegría le restara profesionalismo.

La experiencia me ha enseñado lo contrario. En la construcción, como en casi cualquier industria, la gente le compra a quien le genera confianza, y la confianza no nace en un stand. Nace cuando dos personas dejan de hablar como proveedor y cliente, comparten una mesa, se ríen de lo mismo y descubren que tienen los mismos retos. El negocio que se cierra después de ese momento no es una transacción: es el inicio de una relación que puede durar años.

Por eso creo que los eventos empresariales tienen que dar un paso más. No basta con convocar; hay que diferenciarse. Hay que diseñar experiencias que la gente quiera vivir, no solo cumplir. Encuentros en los que se negocie con seriedad, sí, pero en los que también se interactúe, se aprenda y se disfrute. Espacios de los que la gente salga con un buen precio y, sobre todo, con ganas de volver.

Ese es el espíritu con el que construimos el Outlet Constructor, que este 7 de noviembre llega a Barranquilla. Es una plataforma de venta, sin rodeos: constructores, contratistas y marcas en una misma sala, con producto a la vista, combos por línea en redes contra incendio, eléctrica, hidráulica y gas, y precios que solo existen ese día. Pero no se trata únicamente de vender. Está pensado como una experiencia: un evento interactivo en el que los asistentes pueden preguntar, comparar y negociar en tiempo real, además de resolver dudas técnicas con quienes fabrican y responden por cada producto.

Además, como el crecimiento de una empresa no depende solo de comprar bien, sino también de vender mejor, nos acompañará Óscar Martan, quien hablará de cómo convertir las oportunidades que hoy se quedan en cotización en ventas reales.

Al final, cerraremos como se cierran los buenos negocios en el Caribe: con un concierto privado de Beto Villa, padre e hijo, solo para quienes estén en la sala. No es un adorno. Es la declaración de lo que creemos: que el negocio también se disfruta y que un cliente que la pasó bien es un cliente que vuelve.

Para quienes no puedan acompañarnos en persona, la transmisión en vivo de la mañana llevará la conversación a todo el país. Pero lo digo sin rodeos: el negocio del año se cierra en esa sala.

La industria no para. Pero quizás ya es hora de que sus encuentros dejen de parecerse a una feria de folletos y empiecen a parecerse a lo que realmente somos: gente que construye, negocia y celebra.

Mónica Delgado Castañeda, CEO Estratégica de Fluidpack y cofundadora de IQD