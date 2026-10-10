Carmenza Alarcón: “Si no defines tu valor, alguien más definirá tu rol”

Después de liderar equipos globales de 30 países y dirigir multinacionales en China y Brasil, hace año y medio dejó la alta dirección corporativa para buscar su propia voz y un impacto que no había encontrado como ejecutiva.

Con una comunidad de alrededor de 500.000 seguidores en redes, a través de su consultora –Eleva tu Liderazgo– y de su modelo 4Shine (Esencia, Presencia, Influencia y Legado) consolidó una estrategia para ayudar a directivos a proyectar reputación, presencia digital y autoridad. “Encontré una manera real de generar impacto e influencia”, afirma.

Nacida en Barranquilla y criada en Bogotá, la inspiración para estudiar Economía le vino de sus padres: él, un gerente bancario que, empíricamente y sin títulos universitarios iniciales, ascendió a vicepresidencias financieras; ella, una ama de casa con una vena emprendedora en múltiples negocios.

La epidemia silenciosa del éxito

Una vez terminó el pregrado, Alarcón comenzó a construir una carrera internacional como ejecutiva en Grupo Éxito, Papeles Nacionales, Boehringer Ingelheim y Sanofi, en esta última lideró por ocho años el área de Consumer Healthcare en Brasil, China, Hong Kong y Taiwán.

Aunque dejar el mundo corporativo implicó un duelo inicial, decidió redefinir su identidad para invitar a otros a hacer lo mismo: “Si no defines tu valor, alguien más definirá tu rol. Se trata de preguntarte quién eres, qué representas y qué quieres que permanezca, no ligado a una organización, sino a lo que proyectas desde tu liderazgo”.