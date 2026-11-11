Fundación Gastronomía Social Colombia: formación y empleo para abrir oportunidades a los jóvenes

La gastronomía puede convertirse en una puerta de entrada al mercado laboral para cientos de jóvenes que enfrentan barreras de acceso al empleo. Esa es la apuesta de la Fundación Gastronomía Social Colombia, que, bajo el liderazgo de su presidenta, Cristina Botero, trabaja para conectar las necesidades del sector gastronómico con oportunidades reales de inclusión social.

La iniciativa nació al identificar dos problemáticas que podían encontrar una solución conjunta: la falta de personal calificado en la industria gastronómica y el desempleo juvenil en Colombia. Para responder a este desafío, la fundación creó Ñam, una plataforma de formación práctica dirigida a jóvenes entre los 14 y 28 años, que les permite prepararse rápidamente en diferentes oficios del sector.

El modelo está diseñado para facilitar su ingreso al mundo laboral. En menos de 90 horas, los participantes completan su formación práctica y quedan listos para afrontar su primera entrevista de trabajo, con el acompañamiento de la fundación, que identifica establecimientos gastronómicos y facilita la conexión con posibles empleadores.

“Desde que empezamos hace tres años, hemos formado más de 700 jóvenes y el 60 por ciento de ellos hoy tienen un empleo formal”, destaca Botero.

Cristina Botero: “Si logramos organizar la industria de los alimentos, puede actuar como una poderosa solución a las crisis sociales”

Sin embargo, el desafío no termina con la capacitación. Para la presidenta de la fundación, uno de los principales retos es fortalecer la confianza de los participantes y ayudarles a reconocer sus propias capacidades. “Son personas de altísimo valor, que tengan seguridad y confíen en ellos, que se sientan útiles y que se sientan necesarios en la sociedad y en una industria como la gastronómica”, señala.

También ha sido fundamental sensibilizar a los empresarios sobre la importancia de abrir espacios para quienes están comenzando su trayectoria laboral. Por eso, la fundación busca que más establecimientos se sumen a esta apuesta y asuman el compromiso de generar oportunidades con impacto social.

Con presencia en Bogotá, Medellín y Santa Marta, la organización avanza en su expansión hacia otras ciudades del país. Su propósito es ampliar el alcance de un modelo que beneficia tanto a la industria como a jóvenes de los estratos 1 y 2, que encuentran en la formación una oportunidad para superar barreras de inclusión laboral.

Los resultados también se reflejan en las historias de quienes han pasado por Ñam. Algunos participantes que comenzaron como meseros hoy ocupan cargos de administración en establecimientos gastronómicos. Son avances que, para Botero, demuestran el alcance de esta apuesta: “Estamos haciendo un doble impacto maravilloso, no solamente fortaleciendo el sector gastronómico con personal calificado, sino también provocando impacto social en los jóvenes”.