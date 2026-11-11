¿Quiere estudiar en el exterior o recibir hasta 50.000 dólares para su proyecto? Conozca estas convocatorias

El Boletín de Oferta Internacional de Bogotá publicó cinco convocatorias dirigidas a profesionales, investigadores, emprendedores y organizaciones interesados en acceder a becas de educación superior o conseguir financiación para proyectos sociales y ambientales.

¿Más años en el colegio? Proyecto aprobado en primer debate propone cambios en la educación colombiana

Las oportunidades incluyen programas en España y Reino Unido, así como fondos internacionales para iniciativas que se desarrollen en Bogotá y otros territorios.

La iniciativa tiene diversos tipos de financiación. Foto: Getty Images

La información fue divulgada por la Consejería de Relaciones Internacionales de Bogotá, de la Secretaría General, a través del Boletín de Oferta Internacional, que recopila oportunidades de cooperación, formación y financiación disponibles para ciudadanos y organizaciones de la capital.

Una de las convocatorias es D-Prize Global Competition 2026, dirigida a emprendedores y equipos que desarrollen soluciones para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de comunidades vulnerables.

El programa ofrece financiación de hasta 20.000 dólares para las iniciativas seleccionadas. La fecha inicial de cierre es el 15 de noviembre de 2026, aunque se contempla una prórroga hasta el 6 de diciembre para quienes realicen el registro previo.

En el ámbito ambiental, el Climate Democracy Accelerator 2027, impulsado por la organización People Powered, ofrece formación, mentoría y recursos económicos para proyectos participativos relacionados con energías renovables y agricultura regenerativa.

La convocatoria está dirigida a organizaciones sociales y entidades públicas que trabajen conjuntamente en soluciones climáticas para sus comunidades.

El apoyo contempla 10.000 dólares para la implementación de los proyectos y la posibilidad de recibir 15.000 dólares adicionales. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 27 de noviembre de 2026.

Otra oportunidad de financiación corresponde a las subvenciones de la Conservation, Food & Health Foundation 2027, enfocadas en conservación ambiental, agricultura sostenible, seguridad alimentaria y salud pública.

La iniciativa contempla recursos habituales de entre 25.000 y 50.000 dólares anuales, durante uno o dos años, para proyectos desarrollados por organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias, entidades sin ánimo de lucro y universidades.

La misma no contempla financiación para personas naturales ni para entidades públicas de manera directa. La primera fase de recepción de propuestas finalizará el 22 de diciembre de 2026.

En educación superior, la Universidad de Oxford, en Reino Unido, ofrece las becas Oxford–UBS 2027, destinadas a profesionales e investigadores colombianos interesados en cursar doctorados relacionados con aplicaciones de inteligencia artificial en los sectores financiero, empresarial y tecnológico.

El programa contempla la financiación del 100 % del valor de la matrícula y un apoyo para manutención de al menos 21.805 libras esterlinas. Los aspirantes deberán acreditar excelencia académica y potencial investigativo. El plazo para presentar las solicitudes vence el 2 de diciembre de 2026, a las 7:00 de la mañana, hora de Bogotá.

Bogotá abrió una nueva convocatoria de becas. Foto: Getty Images

La quinta convocatoria corresponde a las becas Campus Iberus–COLFUTURO 2027, que permiten a profesionales colombianos acceder a programas de maestría y doctorado en cuatro universidades españolas.

Calendario escolar 2027 en Bogotá: esta es la fecha en la que regresarán a clases los estudiantes de colegios públicos

Los beneficios cubren hasta el 50 % del valor de la matrícula para maestrías y el 100 % para doctorados, sujetos a los cupos disponibles. Para participar, los interesados deben obtener admisión en uno de los programas elegibles y ser seleccionados por COLFUTURO. Las inscripciones abrirán el 4 de enero de 2027 y cerrarán el 4 de marzo del mismo año.

Las condiciones, requisitos y procedimientos de inscripción de cada iniciativa pueden consultarse en el Boletín de Oferta Internacional de Bogotá donde se encuentran los enlaces correspondientes a las cinco convocatorias.