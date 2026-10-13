Así funcionarán las 15.000 becas anunciadas por el Gobierno de Abelardo De La Espriella

El Gobierno anunció la entrega de 15.000 becas de formación en competencias digitales, como parte de una alianza con Google para ampliar las oportunidades de capacitación tecnológica en Colombia.

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Según lo anunciado por el Gobierno nacional, el programa contempla tres componentes: siete millones de licencias de la plataforma educativa de Google para colegios oficiales, becas de formación en competencias digitales y cursos del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) con un alcance potencial de un millón de personas.

El segundo componente corresponde a las 15.000 becas, dirigidas a jóvenes y personas interesadas en adquirir conocimientos que les permitan desarrollar habilidades para el sector tecnológico. La oferta anunciada incluye formación en gestión de proyectos, marketing digital, soporte de tecnologías de la información (TI) e inteligencia artificial.

¡Siete millones de licencias educativas para colegios públicos! Con Google damos un gran paso de nuestra estrategia Talento ColombIA para llevar la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías a la formación y el empleo. Esta alianza incluye 15.000 becas para jóvenes y formación a través del SENA con alcance potencial de un millón de personas. Queremos abrir oportunidades para los jóvenes que ni estudian ni trabajan y modernizar la educación pública, con especial atención a las zonas afectadas por el terremoto. En el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ponemos la tecnología al servicio del talento colombiano. — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) October 13, 2026

El tercer componente se desarrollará a través del Sena y contempla cursos masivos en inteligencia artificial, ciberseguridad y analítica de datos. Según el vicepresidente, esta iniciativa tendrá un alcance potencial de un millón de personas interesadas en formarse en estas tecnologías.

¿Qué cursos ofrecerán las becas?

De acuerdo con la información divulgada, los beneficiarios podrán acceder a programas de capacitación en áreas que responden a las demandas actuales del sector tecnológico. Entre ellas se encuentran:

Gestión de proyectos.

Marketing digital.

Soporte de tecnologías de la información (TI).

Inteligencia artificial.

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¿Quiénes podrán acceder a las becas?

El anuncio contempla a jóvenes y personas interesadas en fortalecer sus competencias digitales. La estrategia Talento ColombIA también plantea acciones dirigidas a jóvenes que no estudian ni trabajan y a comunidades de zonas afectadas por el terremoto.

Se otorgarán 15.000 becas. Foto: Getty Images

No obstante, aún es necesario conocer los criterios de selección para establecer quiénes podrán postularse.

¿Cómo será el proceso de inscripción?

Hasta el momento, la información del anuncio no detalla el procedimiento de inscripción, los enlaces oficiales para postularse ni el calendario de la convocatoria. Por esta razón, las personas interesadas deberán estar pendientes de las publicaciones oficiales del Gobierno nacional y de las entidades responsables del programa.

También será importante verificar si las becas cubrirán la totalidad de los cursos, bajo qué modalidad se impartirá la formación y si los participantes recibirán certificados al finalizar sus estudios.

La alianza con Google busca articular el acceso a recursos educativos digitales con programas de capacitación en tecnologías de alta demanda.