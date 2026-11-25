Si tiene previsto presentar alguna prueba de Estado en 2027, preste atención a las fechas. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) dio a conocer el calendario oficial de aplicación de los exámenes Saber 11, Pre Saber, Validación del Bachillerato Académico, Saber Pro y Saber TyT.
El cronograma inicia el domingo 18 de abril, con la aplicación de las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico. El proceso de registro y recaudo ordinario para realizar estos exámenes bajo la modalidad lápiz y papel se podrá realizar a partir del martes 1 de diciembre.
Para el registro y recaudo extraordinario estarán habilitadas las fechas del lunes 1 al viernes 12 de febrero de 2027; mientras que la publicación de citaciones se realizará el viernes 2 de abril del próximo año.
Teniendo en cuenta estos datos, el Icfes hace un llamado a las Instituciones Educativas y estudiantes individuales para realizar el proceso de inscripción y pago de manera oportuna, antes del 29 de enero con el propósito de evitar costos adicionales.
La fecha de publicación de los resultados individuales de la prueba Saber 11 calendario B será el viernes 11 de junio de 2027 y la de resultados de Pre Saber y Validantes, el viernes 18 de junio del próximo año.
Saber 11 calendario A
Por otro lado, el Icfes, confirmó que, el domingo 22 de agosto de 2027, realizará las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico. Asimismo, informó que el proceso de inscripción ordinario para estas pruebas, que son las que cuentan con mayor asistencia a lo largo del año, se abrirá el lunes 15 de marzo de 2027 y se extenderá hasta el viernes 30 de abril.
El registro y recaudo extraordinario irá del lunes 3 al viernes 21 de mayo; mientras que la publicación de citaciones se realizará el viernes 6 de agosto; y los resultados de las pruebas Saber 11 calendario A se darán a conocer el viernes 22 de octubre.
Para el Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, los resultados se podrán empezar a consultar el viernes 29 de octubre.
Saber Pro y TyT primer semestre 2027
La preinscripción para presentar las pruebas Saber Pro, TyT y Saber Pro y TyT exterior durante el primer semestre de 2027, irá desde el lunes 7 de diciembre hasta el viernes 12 de febrero de 2027. Estos exámenes están programados para el domingo 23 de mayo.
Los procesos de registro y recaudo ordinario para los estudiantes será desde el martes 12 de enero hasta en viernes 12 de febrero. De otra parte, el registro y recaudo extraordinario irá del lunes 15 hasta el viernes 26 de febrero.
En cuanto a la publicación de citaciones, el Icfes indicó que se realizará el viernes 7 de mayo. Los certificados de asistencia a la prueba y los resultados individuales podrán descargarse a partir del viernes 27 de agosto en página web www.icfes.gov.co.
Saber Pro y TyT segundo semestre 2027
Las Instituciones de Educación Superior (IES) podrán iniciar el proceso de preinscripción a sus estudiantes el martes 11 de mayo y hasta el viernes 4 de junio del próximo año para presentar las pruebas Saber Pro, TyT y Saber Pro y TyT exterior durante el segundo semestre de 2027, que se aplicarán el domingo 10 de octubre.
El proceso de registro y recaudo ordinario será de martes 1 de junio hasta el viernes 2 de julio; mientras que el registro y recaudo extraordinario irá del martes 6 al viernes 23 de julio. Posteriormente, la publicación de citaciones se realizará el viernes 24 de septiembre y los certificados de asistencia a la prueba se podrán consultar desde el viernes 29 de octubre.
Entre tanto, los resultados individuales estarán habilitados para descargar desde el viernes 18 de febrero de 2028 en el sitio oficial del Icfes.
Para mayor facilidad y seguridad, es importante tener en cuenta que el recaudo de todas las Pruebas de Estado se puede realizar en línea a través del botón de pago PSE. Sin embargo, también existe la opción de realizarlo de manera presencial en las sucursales del banco Davivienda y en corresponsales bancarios autorizados por esta entidad financiera.