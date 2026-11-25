Si tiene previsto presentar alguna prueba de Estado en 2027, preste atención a las fechas. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) dio a conocer el calendario oficial de aplicación de los exámenes Saber 11, Pre Saber, Validación del Bachillerato Académico, Saber Pro y Saber TyT.

El cronograma inicia el domingo 18 de abril, con la aplicación de las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico. El proceso de registro y recaudo ordinario para realizar estos exámenes bajo la modalidad lápiz y papel se podrá realizar a partir del martes 1 de diciembre.

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Para el registro y recaudo extraordinario estarán habilitadas las fechas del lunes 1 al viernes 12 de febrero de 2027; mientras que la publicación de citaciones se realizará el viernes 2 de abril del próximo año.

Teniendo en cuenta estos datos, el Icfes hace un llamado a las Instituciones Educativas y estudiantes individuales para realizar el proceso de inscripción y pago de manera oportuna, antes del 29 de enero con el propósito de evitar costos adicionales.

La fecha de publicación de los resultados individuales de la prueba Saber 11 calendario B será el viernes 11 de junio de 2027 y la de resultados de Pre Saber y Validantes, el viernes 18 de junio del próximo año.

Saber 11 calendario A

Por otro lado, el Icfes, confirmó que, el domingo 22 de agosto de 2027, realizará las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico. Asimismo, informó que el proceso de inscripción ordinario para estas pruebas, que son las que cuentan con mayor asistencia a lo largo del año, se abrirá el lunes 15 de marzo de 2027 y se extenderá hasta el viernes 30 de abril.

El registro y recaudo extraordinario irá del lunes 3 al viernes 21 de mayo; mientras que la publicación de citaciones se realizará el viernes 6 de agosto; y los resultados de las pruebas Saber 11 calendario A se darán a conocer el viernes 22 de octubre.

Para el Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, los resultados se podrán empezar a consultar el viernes 29 de octubre.

Pruebas Icfes 2027 Foto: Colprensa

Saber Pro y TyT primer semestre 2027

La preinscripción para presentar las pruebas Saber Pro, TyT y Saber Pro y TyT exterior durante el primer semestre de 2027, irá desde el lunes 7 de diciembre hasta el viernes 12 de febrero de 2027. Estos exámenes están programados para el domingo 23 de mayo.

Los procesos de registro y recaudo ordinario para los estudiantes será desde el martes 12 de enero hasta en viernes 12 de febrero. De otra parte, el registro y recaudo extraordinario irá del lunes 15 hasta el viernes 26 de febrero.

En cuanto a la publicación de citaciones, el Icfes indicó que se realizará el viernes 7 de mayo. Los certificados de asistencia a la prueba y los resultados individuales podrán descargarse a partir del viernes 27 de agosto en página web www.icfes.gov.co.

Saber Pro y TyT segundo semestre 2027

Las Instituciones de Educación Superior (IES) podrán iniciar el proceso de preinscripción a sus estudiantes el martes 11 de mayo y hasta el viernes 4 de junio del próximo año para presentar las pruebas Saber Pro, TyT y Saber Pro y TyT exterior durante el segundo semestre de 2027, que se aplicarán el domingo 10 de octubre.

El proceso de registro y recaudo ordinario será de martes 1 de junio hasta el viernes 2 de julio; mientras que el registro y recaudo extraordinario irá del martes 6 al viernes 23 de julio. Posteriormente, la publicación de citaciones se realizará el viernes 24 de septiembre y los certificados de asistencia a la prueba se podrán consultar desde el viernes 29 de octubre.

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Entre tanto, los resultados individuales estarán habilitados para descargar desde el viernes 18 de febrero de 2028 en el sitio oficial del Icfes.

Para mayor facilidad y seguridad, es importante tener en cuenta que el recaudo de todas las Pruebas de Estado se puede realizar en línea a través del botón de pago PSE. Sin embargo, también existe la opción de realizarlo de manera presencial en las sucursales del banco Davivienda y en corresponsales bancarios autorizados por esta entidad financiera.