Declaran insubsistente a la directora del Icfes, Elizabeth Blandón

El Gobierno nacional tomó la decisión de declarar insubsistente a la directora del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), Elizabeth Blandón.

La exfuncionaria llegó al cargo el 2 de agosto de 2023, es decir, durante la administración de Gustavo Petro. Precisamente, su salida tendría relación con ese aspecto.

Mientras se nombra a alguien en propiedad, el Icfes será liderado por María Cristina Castro, que ahora se desempeña como directora técnica.