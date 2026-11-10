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Declaran insubsistente a la directora del Icfes, Elizabeth Blandón

Blandón llegó al cargo durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

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Redacción Semana
10 de noviembre de 2026 a las 1:45 p. m.
Elizabeth Blandón, exdirectora del Icfes.
Elizabeth Blandón, exdirectora del Icfes. Foto: Alvaro Tavera

El Gobierno nacional tomó la decisión de declarar insubsistente a la directora del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), Elizabeth Blandón.

La exfuncionaria llegó al cargo el 2 de agosto de 2023, es decir, durante la administración de Gustavo Petro. Precisamente, su salida tendría relación con ese aspecto.

Mientras se nombra a alguien en propiedad, el Icfes será liderado por María Cristina Castro, que ahora se desempeña como directora técnica.

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