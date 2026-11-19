Colombia contará con una nueva alternativa de formación académica de alto nivel. El Ministerio de Educación Nacional aprobó el primer Doctorado en Administración Pública del país, una iniciativa impulsada por la Escuela Superior de Aministración Pública (ESAP), que recibió el registro calificado para ofrecer este programa durante los próximos siete años.

La autorización quedó establecida mediante la resolución 030954 del 13 de noviembre de 2026 y permitirá que los estudios se desarrollen de manera presencial en Bogotá. La decisión representa una avance para la formación de investigadores y profesionales interesados en los asuntos relacionados con el Estado, el gobierno y las políticas públicas.

El aval llegó después de una evaluación favorable de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces). Sus ocho integrantes revisaron nueve aspectos del proyecto y dieron su aprobación por unanimidad.

Entre los puntos destacados estuvieron la propuesta académica, los procesos investigativos, la preparación de los docentes y los recursos educativos disponibles. También se valoró el respaldo de los 28 grupos institucionales de investigación de la ESAP y la experiencia de su equipo profesoral.

Según la institución, el doctorado tendrá una duración de seis semestres y exigirá completar 80 créditos académicos. El plan de estudios incluirá formación disciplinar, seminarios electivos, niveles de investigación y una pasantía, además del desarrollo de una tesis doctoral.

Con esta aprobación, la ESAP abre una nueva oportunidad para fortalecer la investigación y el conocimiento sobre la administración pública en Colombia, mediante un programa dirigido a quienes buscan profundizar en los desafíos de la gestión estatal y territorial.