Educación
Cerca de 78.000 colombianos recibirán alivio en sus deudas educativas con el Icetex: así puede aplicar
Icetex anunció el lanzamiento de una campaña de acuerdos para condonar intereses de mora.
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13 de noviembre de 2026 a las 6:12 p. m.
Icetex anunció el lanzamiento de una campaña de acuerdos para condonar intereses de mora. Foto: Colprensa - Getty Images - Composición SEMANA
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