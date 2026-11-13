El exclusivo accesorio de oro de 18 quilates y diamantes del hijo de Karina García y Kris R que llamó la atención en redes

La llegada de Kairo, el hijo de la creadora de contenido Karina García y el cantante urbano Kris R, no solo marcó el inicio de una nueva etapa familiar para la pareja, sino que también se convirtió en tema de conversación en redes sociales por un llamativo detalle: un chupete personalizado elaborado con oro y diamantes que el pequeño lució en sus primeras fotografías.

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Tras el nacimiento del bebé el pasado domingo 8 de noviembre, los seguidores de ambas figuras públicas estuvieron atentos a cada actualización sobre el estado de salud de la madre y el recién nacido.

Aunque las imágenes iniciales generaron mensajes de felicitación y ternura entre sus seguidores, la mirada de muchos usuarios se detuvo rápidamente en el brillo particular del accesorio que acompañaba al menor.

En un principio, quienes vieron las fotografías del nacimiento en redes se preguntaron si se trataba de un artículo convencional o de una pieza hecha a la medida. La duda se despejó poco después, cuando empezó a circular un video en redes sociales que mostraba de cerca el proceso y los detalles de fabricación del objeto.

De acuerdo con lo que se observa en las publicaciones difundidas en internet, la agarradera del chupete habría sido diseñada especialmente para Kairo en oro de 18 quilates, complementada con incrustaciones de diamantes.

Se trata de una joya personalizada que se aleja por completo de los artículos tradicionales de puericultura que suelen utilizar los recién nacidos en sus primeros días de vida.

Hasta el momento, ni Karina García ni Kris R han revelado de manera oficial cuál fue el costo exacto de esta pieza ni quién estuvo detrás de su adquisición o regalo.

Sin embargo, debido a las características de los materiales mencionados en los videos, varios internautas han especulado en los comentarios que el valor de este accesorio podría ascender a varios millones de pesos, una cifra que por ahora no se conoce.

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Luego de permanecer bajo observación médica tras el parto del domingo 8 de noviembre, se conoció que García ya recibió el alta hospitalaria. Según lo compartido en sus redes, la creadora de contenido ya se encuentra en su hogar junto a Kris R y al pequeño Kairo, viviendo sus primeros días en familia y agradeciendo las muestras de cariño recibidas por parte de su audiencia.

Mientras la pareja se adapta a su nueva rutina en casa, las imágenes del recién nacido y los detalles alrededor de su llegada continúan generando interacción y curiosidad entre quienes siguen de cerca la actualidad del entretenimiento en Colombia.