El inesperado accidente de Yaya Muñoz a horas de pelear en Stream Fighters 5: ¿se cae el combate?

La cuenta regresiva para uno de los eventos de entretenimiento digital más esperados del año tuvo un giro inesperado para Dahian Lorena Muñoz, conocida en redes sociales y en la televisión colombiana como Yaya Muñoz.

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Durante la mañana de este viernes 13 de noviembre, la creadora de contenido compartió un video en sus redes digitales en el que mostró la fractura de dos de sus dientes, un percance que nada tuvo que ver con sus entrenamientos de boxeo.

De acuerdo con lo que publicó la propia presentadora en sus redes sociales, su primera reacción fue de total asombro al notar el desprendimiento en su dentadura.

Segundos después, entre la angustia y una risa nerviosa, expresó su inquietud por la cercanía del espectáculo frente a miles de asistentes y espectadores en línea. “No puede ser, ahora yo qué voy a hacer allá. Me partí dos dientes”, comentó Muñoz en la grabación, sin detallar exactamente cómo se produjo el golpe.

A pesar del susto inicial, el accidente no parece comprometer su presencia deportiva en el cuadrilátero. Según lo manifestado por la misma creadora de contenido, su principal preocupación pasa por el aspecto físico y la comodidad frente a las cámaras durante la transmisión, más que por una incapacidad física para competir.

Por el momento, la organización del evento mantiene intacta la programación oficial. Si no ocurre algún cambio de última hora, Yaya Muñoz cumplirá su cita este sábado 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, escenario que abrirá sus puertas a las 4:00 p. m. para dar inicio al espectáculo sobre las 6:00 p. m.

La participación de Yaya Muñoz en la quinta edición de Stream Fighters tiene un ingrediente especial dentro de la cartelera creada por el streamer Westcol.

A diferencia de los combates tradicionales uno contra uno, su enfrentamiento será uno de los dos duelos en formato de parejas de la noche, ocupando el quinto turno de la programación.

En este reto, que marca el debut de las cuatro competidoras en el formato, Yaya hará equipo con la creadora de contenido fitness conocida como Beba.

Al otro lado del ring estarán Alexa Torrex y Karola Alcendra. Todas ellas tienen en común su paso por el reality La casa de los famosos Colombia, por lo que este cruce trasladará al boxeo de exhibición a varias figuras que ya habían coincidido en la pantalla chica.

Durante los últimos meses, Yaya Muñoz había documentado en sus redes el rigor de su preparación física, mostrando incluso algunos hematomas propios del aprendizaje en el ring.

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El caso de la presentadora se suma a otras novedades médicas que han rodeado la previa de la velada. Días atrás, el influenciador Emiro Navarro también encendió las alarmas entre su audiencia tras revelar el pasado 4 de noviembre que debió bajar la intensidad de sus entrenamientos y practicarse exámenes médicos por un inconveniente físico detectado en medio de su preparación.

Por ahora, el público permanece atento a las redes sociales de Yaya Muñoz para confirmar si logró solucionar el arreglo de sus dientes antes de subirse a la tarima junto a figuras como Cami Pulgarín y Samantha Correa, quienes también hacen parte de los diez enfrentamientos de la jornada.