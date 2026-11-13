Ed Westwick, el actor británico que conquistó a una generación de espectadores con su interpretación de Chuck Bass en Gossip Girl, pisó territorio nacional. Su llegada despertó el interés de quienes recuerdan la producción que convirtió a un grupo de jóvenes privilegiados del Upper East Side de Nueva York en protagonistas de una de las historias televisivas más comentadas de finales de los años 2000.

Sin embargo, esta vez el actor no llegó a Colombia por un proyecto audiovisual ni por un encuentro relacionado con la serie que le dio reconocimiento mundial. Su visita hizo parte de una gira latinoamericana vinculada a la industria de la perfumería.

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Ed Westwick participó en un evento privado realizado en la capital para presentar 9PM Night Out, una nueva fragancia de Afnan Perfumes. La actividad fue una de las paradas del recorrido regional que también contempló Brasil, Chile, Perú y México. Foto: AFNAN

El actor participó en un evento privado realizado en el exclusivo Metropolitan Club de la capital para presentar 9PM Night Out, una nueva fragancia de Afnan Perfumes. La actividad fue una de las paradas del recorrido regional que también contempló Brasil, Chile, Perú y México.

Ed Westwick participó en un evento privado realizado en la capital para presentar 9PM Night Out, una nueva fragancia de Afnan Perfumes. La actividad fue una de las paradas del recorrido regional que también contempló Brasil, Chile, Perú y México. Foto: AFNAN

La visita puso nuevamente en conversación la trayectoria de un artista cuya imagen quedó estrechamente asociada con Chuck Bass, el heredero de una de las familias más adineradas de Manhattan, reconocido por sus trajes impecables, su personalidad provocadora y su turbulenta historia sentimental con Blair Waldorf, interpretada por Leighton Meester.

La serie, estrenada en 2007 y finalizada en 2012, tuvo seis temporadas y 121 episodios. Su historia giraba alrededor de los romances, las rivalidades y los secretos de un grupo de adolescentes pertenecientes a las familias más poderosas de Nueva York. Además de Westwick, el elenco estuvo integrado por Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford y Taylor Momsen.

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Ed Westwick interpretando al personaje de actor de Chuck Bass en la serie ‘Gossip Girl’. Foto: Instagram @gossipgirl

El episodio de estreno de la serie reunió a cerca de 3.5 millones de espectadores en Estados Unidos. El fenómeno de Gossip Girl trascendió las cifras de audiencia. La serie se convirtió en una referencia de la cultura juvenil y de la moda de comienzos del siglo XXI. Los atuendos de sus protagonistas, las locaciones de Manhattan y, especialmente, la relación entre Chuck Bass y Blair Waldorf mantuvieron vigente la conversación alrededor de sus personajes incluso después del capítulo final. Westwick fue uno de los intérpretes que más quedó asociado con ese universo.

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Antes de alcanzar la fama televisiva, tuvo participaciones en producciones cinematográficas como Hijos de los hombres, dirigida por Alfonso Cuarón, y Breaking and Entering, de Anthony Minghella. Su carrera continuó con títulos como Son of Rambow, S. Darko, Chalet Girl, J. Edgar, en la que compartió créditos con Leonardo DiCaprio, y Romeo & Juliet, donde interpretó a Teobaldo.

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Ed Westwick interpretando al personaje de actor de Chuck Bass en la serie ‘Gossip Girl’. Foto: Instagram @gossipgirl

Después de despedirse de Chuck Bass, el actor buscó ampliar su registro con personajes diferentes. Uno de sus trabajos televisivos más destacados fue White Gold, comedia británica en la que interpretó a Vincent Swan, un vendedor de ventanas de doble acristalamiento durante la década de 1980. También participó en Snatch, adaptación televisiva de la película homónima de Guy Ritchie, en la que dio vida a Sonny Castillo.

Su paso por Bogotá ocurre en un momento en el que el actor también mantiene presencia en campañas internacionales vinculadas con la moda y el estilo de vida.