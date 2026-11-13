VIDEO | Greeicy Rendón y Mike Bahía aparecieron con su hijo en los Latin Grammy: así luce Kai, quien se robó todas las miradas

La presencia de Greeicy Rendón y Mike Bahía en la más reciente edición de los Latin Grammy no pasó desapercibida. Los cantantes caleños llegaron a la importante ceremonia musical acompañados de una persona muy especial: su hijo Kai, quien acaparó las miradas durante su paso por la alfombra roja y despertó la curiosidad de los asistentes y fans de la pareja.

La gala se celebró el pasado jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, escenario que reunió a reconocidas figuras de la industria musical para celebrar sus trabajos y rendir homenaje a diferentes artistas.

Entre los invitados estuvieron Greeicy y Mike, quienes aprovecharon la ocasión para compartir un momento familiar que llamó especialmente la atención.

Para la noche, la intérprete de Candela eligió un vestido largo en tonos largos, naranjas y ocres, mientras que Mike Bahía apostó por un traje negro, camisa blanca y corbatín.

Kai, por su parte, estaba usando un conjunto formar completamente negro, acompañado de tenis, un detalle que le dio un toque relajado a su estilo.

Sin embargo, más allá de su outfit, fue el hecho de que el niño estuviera ahí junto a ellos lo que causó comentarios de internautas en redes. Durante varios años, los cantantes mantuvieron su imagen lejos de los reflectores, pues prefirieron su privacidad y esperar el momento que consideraban adecuado para mostrarlo.

Kai nació en abril de 2022, y desde entonces, sus papás han compartido algunos detalles de su crecimiento, aunque sin revelar demasiado sobre su vida cotidiana. Por eso, verlo caminar junto a ellos en un evento como este fue un momento muy especiales para quienes conocen su historia como familia.

Una de las primeras ocasiones en las que el público pudo conocer el rostro del niño fue con el lanzamiento del videoclip de Sitaku, canción en la que Greeicy y Mike mostraron su cara.

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Desde entonces, algunas fotos y videos publicados por ellos mismos han permitido conocer pequeños instantes de su relación con el niño.

Esta vez, la alfombra roja de los Latin Grammy se convirtió en el escenario para una nueva aparición como una gran familia. Si bien muchos de los internautas destacaron cómo se portaron con el niño, otros criticaron el hecho de que hayan llevado al niño a un evento como esos y también que tuviera el cabello largo.