Las convocatorias de la Selección Colombia han generado algunas conversaciones alrededor de la disponibilidad de los futbolistas y la relación entre los cuerpos técnicos de los clubes y el combinado nacional.

En medio de ese panorama, Lucas González, DT de Atlético Nacional se refirió a su postura frente a Néstor Lorenzo y dejó claro el respeto que siente por el seleccionador.

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En declaraciones entregadas a Win Sports, el entrenador del cuadro verdolagada aseguró que no ha tenido conversaciones recientes con Lorenzo y explicó que no considera que le corresponda, desde su posición como técnico de un club, intervenir en las decisiones del seleccionador nacional.

“No he hablado con él recientemente. No creo que esté en una posición como entrenador de un club de llamarlo a él y pedirle que no llame jugadores. En el momento en el que ellos nos busquen para decir cómo están los jugadores, estaré encantado de dar la apreciación que tenemos en la parte física y técnica”, manifestó González.

De esta manera, el entrenador marcó una diferencia entre su responsabilidad al frente de un equipo y las decisiones que debe tomar el cuerpo técnico de la Selección Colombia.

Su disposición, según explicó, es entregar la información que se requiera sobre el estado de los futbolistas cuando exista una comunicación desde el combinado nacional.

"Yo soy un admirador de Néstor Lorenzo y de su trabajo; puso a Colombia en el lugar que debe estar. La relación que tiene Nacional con la Federación Colombia es muy buena; somos el único equipo en Colombia que pone jugadores en la selección nacional". Lucas González, entrenador de @nacionaloficial #MedioTiempoWIN 🟢⚽🔥 — Win Sports (@WinSportsTV) November 12, 2026

Más allá de esa postura, González aprovechó para destacar el trabajo de Néstor Lorenzo y el impacto que ha tenido al frente del equipo colombiano. El técnico no ocultó su admiración por el argentino, a quien le reconoció haber devuelto a la Tricolor a un lugar protagónico en el fútbol internacional.

“Soy un gran gran admirador de Néstor y del trabajo que él ha hecho, puso a Colombia otra vez en el lugar en donde tiene que estar, nos regresó a un Mundial. Recuerdo esa serie de amistosos en donde enfrentamos a campeones del mundo y les ganamos, como colombiano me sentía orgulloso y bien representado”, expresó.

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Asimismo, destacó que la percepción de los futbolistas que han trabajado con Lorenzo es una de las principales razones de su reconocimiento hacia el seleccionador. Para González, la relación que un entrenador construye con sus dirigidos es un aspecto fundamental para valorar su trabajo.

“Por encima de todo lo respeto porque los jugadores con los que hemos coincidido como el caso de Kevin Castaño y ahora James, todos hablan muy bien de él, la mayor credencial que puede tener un entrenador es como hablan sus jugadores”, concluyó.

Expediente de la polémica

Todo empezó cuando Lucas González calificó de no ser “coherente” los llamados de jugadores de Atlético Nacional, con respecto a los de futbolistas internacionales en plenas finales.

Néstor Lorenzo y Lucas González tuvieron rencillas por los llamados de dos jugadores de Atlético Nacional a Selección Colombia. Foto: Getty Images // Colprensa

El bogotano comparó que Álvaro Montero, de Boca Juniors, no fue tenido en cuenta por estar próximo a jugar finales de Copa y Sudamericana, pero no se tuvo el mismo criterio con los suyos que también están en la mismas instancias.

Por su parte, Néstor Lorenzo recién llegó a Cali le refutó: “Yo lo escuché a Lucas, me parece que es injusto porque Nacional le aporta a todas las selecciones gracias a su proceso formativo y competitivo desde hace muchos años”.