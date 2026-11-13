Omar Pérez se pronunció sobre la desconvocatoria de su hijo en Colombia y el debut con Argentina

Franco Pérez, canterano de Boca Juniors, finalmente jugará con la selección de Argentina tras ser desconvocado por Colombia. Su prioridad era vestir la camiseta de la Tricolor; sin embargo, los planes cambiaron tras una decisión polémica que todavía no ha sido explicada por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

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De acuerdo a versiones de prensa, la situación estaría relacionada con la participación de su padre, Omar Pérez, en un torneo de fútbol no avalado por la FCF.

Ninguna de las partes implicadas en este caso había querido dar declaraciones oficiales, aún cuando la desconvocatoria de Franco Pérez escaló hasta los medios de comunicación e incluso llegó a la prensa de Argentina.

Eso cambio este jueves con el pronunciamiento de Omar Pérez, quien le envió un mensaje de apoyo a su hijo por la citación a la selección argentina. “Tu felicidad siempre es la mía, pa. Seguí creciendo animal”, apuntó en su cuenta de Instagram.

“Todo sacrificio tiene recompensa, que nada ni nadie te quite eso. Te amo mi loco”, apuntó el ídolo de Independiente Santa Fe.

Omar Pérez le envió un mensaje por redes sociales a su hijo Franco. Foto: @chipakero

Franco Pérez nació en Medellín en 2008 y uno de sus sueños era vestir la camiseta de Colombia. Este microciclo era la oportunidad perfecta para acercarse a la Tricolor y descartar de una vez las posibilidades de jugar con Argentina, pero todo se torció a última hora.

El jugador de Boca Juniors estuvo en una primera convocatoria publicada en las redes sociales de la FCF; sin embargo, dos días después se publicó otra lista en la que ya no estaba.

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La FCF no dio explicaciones al respecto de este cambio que no pasó desapercibido para hinchas y periodistas deportivos.

Días después de haber sido desconvocado por Colombia, el nombre de Franco Pérez apareció en la lista de Argentina y agrandó una polémica que todavía no tiene razones contundentes.

El futbolista de 18 años se pronunció tras el llamado de la albiceleste, citando un versículo de la biblia: “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora”, publicó Franco en sus redes sociales.

Colombia ganó su primer amistoso

Sin dar declaraciones sobre la ausencia del futbolista colombo-argentino, la Selección Sub-19 viajó a Estados Unidos y disputó este jueves su primer amistoso de preparación camino al Sudamericano de la categoría.

El resultado fue una victoria (2-0) sobre Paraguay que reconforta al cuerpo técnico de César Torres en medio de las críticas y permite pasar la página.

La Sub-19 seguirá concentrada hasta el próximo martes 17 de noviembre, cuando los jugadores podrán regresar a su club de procedencia y retomar actividades.