Otro estadio no va más en 2027: club hizo petición y esta sería su nueva sede en Liga Betplay

El estadio Bello Horizonte Rey Pelé dejará de ser la casa de Llaneros para 2027, según lo manifestó el presidente del equipo Juan Carlos Trujillo.

Dicho directivo en redes sociales colocó un mensaje que dio a entender que ya hacen gestiones para trasladar el equipo a 40 minutos de Villavincencio, más específicamente a Guamal, Meta.

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Con alegría por esta determinación reveló: “Buenas tardes Guamal. Hoy + 3 = 26. ¡A problemas pequeños, soluciones inmediatas y de proyección! En 2027, Guamal nos abre sus puertas para jugar nuestros partidos profesionales”.

A su vez, quien fue portavoz de la noticia dio a conocer que la máxima autoridad del fútbol nacional ya tenía conocimiento de sus intenciones y solo restá que les den luz verde para iniciar los trabajos.

“La Dimayor ya conoce nuestra intención de hacer este cambio. Las adecuaciones locativas empezarán el 1 de diciembre, previa autorización de las autoridades locales”, explicó.

Para ubicar a quienes no supieran de la distancia que había entre la capital del Meta y la nueva sede donde jugarán de local, dijo: “Guamal, Tierra de Todos, es un sitio de proyección estratégica a 40 minutos de Villavicencio, en la ruta al Embrujo Llanero”.

“Tiene las aguas cristalinas del Humadea, el Orotoy y Pozo Azul, la Ruta del Cacao, turismo rural y gente muy hospitalaria. Gracias al alcalde Fernando Peña por ayudarnos en esta transición. ¡Nos vemos en Guamal!“, resaltó de la belleza natural de la que sería su nueva casa.

Dos estadios más que no tendrán Liga

Plazas como Tunja o Montería tampoco tendrán fútbol de Primera División en el 2027.

Esto se debe a los malos resultados acumulados durante el año por Boyacá Chicó y Jaguares, quienes se condenaron a ser los descendidos del año en curso hace ya varias jornadas.

Ahora bien, se espera conocer cuáles son los dos clubes que suban desde la segunda división para saber cómo se conforma la Liga del año próximo con los 20 equipos que habitualmente participan.

Boyacá Chicó retornó a la B tras un 2026 donde no logró los mejores resultados. Foto: Catalina Olaya

Envigado se perfila como uno de los candidatos a ascender para 2027. Foto: David Jaramillo / Colprensa

En esa lucha desde la ‘B’ por ascender la va ganando en buena medida Envigado: campeón del primer semestre y líder de la reclasificación anual que le da más méritos para lograr el ascenso.

Por estos días los cuadrangulares del 2026-II se vienen jugando. A la altura de la fecha 4 los líderes de cada grupo son Envigado y Deportes Quindío, respectivamente.

A falta de dos jornadas estos dos equipos que son históricos del país jugarían la final para determinar el campeón, así como cuál de los dos, por rendimiento, se hace al tiquete para la Liga BetPlay en el 2027.