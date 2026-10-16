Nuevo técnico de la Liga BetPlay se queda sin trabajo: ya van 11 en 2026-ll

El pasado jueves, 15 de octubre, Llaneros anunció la salida de su entrenador, José Luis García. Se dio luego de la goleada que sufrió el equipo de la media Colombia, por 4-1, ante Internacional de Bogotá en Copa BetPlay.

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“Llaneros Fútbol Club, en cabeza de su presidente Juan Carlos Trujillo, informa a toda su hinchada, medios de comunicación y público en general que José Luis García finaliza hoy su etapa como director técnico del equipo profesional masculino”, informa Llaneros.

𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮 𝗲𝗹 𝗰𝗶𝗰𝗹𝗼 𝗱𝗲 𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶́𝗮. https://t.co/HHUUBY5E86 — 𝗟𝗹𝗮𝗻𝗲𝗿𝗼𝘀 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗖𝗹𝘂𝗯 (@ClubLlanerosFC) October 16, 2026

García deja a Llaneros eliminado de la Copa BetPlay, pero aún con chances en la Liga. Asoma en el puesto 12 del acumulado con 14 puntos en 13 partidos, a seis puntos del octavo, que es Tolima, con 20 unidades en 14 juegos.

“Wilmer Sandoval asumirá como director técnico de manera temporal y estará acompañado por el profesor Berley Villa como asistente técnico en los próximos compromisos mientras se designa al nuevo cuerpo técnico definitivo”, informó el cuadro de Villavicencio.

Los 11 técnicos que han dejado su cargo en la Liga BetPlay 2026-ll

Casi semanalmente, o incluso menos, se volvió costumbre conocer la salida de entrenadores en la Liga BetPlay 2026-II.

Incluso, Deportivo Pasto ha sumado dos despidos en el semestre y tres entrenadores en lo que va del curso. Es una situación que se lleva la atención de la prensa y los aficionados.

Esta es la lista completa de entrenadores que han salido de su cargo en la Liga BetPlay 2026-ll:

Richard Páez (Cúcuta Deportivo) Jonathan Risueño (Deportivo Pasto) Camilo Ayala (Alianza FC) Alfredo Arias (Junior de Barranquilla) Fabián Bustos (Millonarios) Hernán Darío Herrera (Once Caldas) Hubert Bodhert (Jaguares de Córdoba) Sebastián Oliveros (Deportes Tolima) Arturo Reyes (Deportivo Pereira) René Rosero (Deportivo Pasto) José Luis García (Llaneros)

De 20 equipos que hay en la primera división, 10 han cambiado de entrenador en lo que va del segundo semestre.

Un vistazo a la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-ll

América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional, Independiente Medellín, Millonarios, Santa Fe y Deportes Tolima conforman el grupo parcial de los ocho clasificados.

Fuera de la zona de privilegio aparecen equipos como Cúcuta, Once Caldas, Águilas Doradas y el propio Llaneros. Mientras tanto, los coleros son Jaguares, Pereira y Pasto.

El calendario aún está disparejo en la gran mayoría de equipos, debido a los juegos que se tuvieron que aplazar por el terremoto del pasado 10 de agosto, o de eventos que han impedido el desarrollo normal en el balompié nacional.