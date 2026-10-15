América de Cali mira las semifinales de Copa BetPlay: Inter Bogotá y Llaneros definieron un clasificado

Luego de la clasificación de Atlético Nacional tras vencer al Medellín en el clásico paisa en el Atanasio Girardot de la capital de Antioquia, hubo otro clasificado a las semifinales en el Metropolitano de Techo tras el duelo Inter de Bogotá vs. Llaneros de Villavicencio.

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Un partidazo que dejó como ganador a Inter de Bogotá con un marcador de 4-1. Con goles de Ronaldo Julio, Facundo Boné, de penalti; Cristian Dájome, que puede ser considerado el golazo del año en Colombia con un remate de 40 metros; y Johan Caballero, el joven club bogotano clasificó con autoridad y ahora está entre los cuatro mejores del torneo.

Ahora, Inter Bogotá espera rival, que saldrá del duelo América de Cali contra Barranquilla FC, último de la segunda división que dio el golpe al eliminar a Millonarios en los octavos de final en el estadio Romelio Martínez de la capital del Atlántico.

Caleños y barranquilleros medirán fuerzas el 21 de octubre en el estadio Romelio Martínez, dejando como gran favorito al América de Cali, pero el Barranquilla se ha ganado el apodo de ‘matagigantes’ tras la épica con Millonarios y Junior, su hermano mayor.

Además del partido Barranquilla vs. América, Santa Fe vs. Once Caldas también queda pendiente y de ahí saldrá el rival de Atlético Nacional. El ganador de la Copa BetPlay ganará un cupo a la Copa Sudamericana del próximo año.

Atlético Nacional, el primer clasificado

A primera hora (martes), en el Atanasio Girardot de Medellín, ante algo más de 22.000 hinchas, Atlético Nacional e Independiente Medellín protagonizaron un buen juego y un gran ambiente futbolero, con humo, trapos y pirotecnia. Rojos y verdes salieron a la cancha con expectativas por el estado de la gramilla debido a un evento musical realizado días atrás, pero la prueba se superó.

Triunfo para Atlético Nacional, que ahora se instala en las semifinales de la Copa BetPlay que domina a placer, pues en todas las finales a las que ha llegado ha ganado el título, para un total de ocho coronas y cero derrotas.

Ahora, el camino vuelve a perfilarlo como máximo candidato, mientras espera rival entre los cuatro mejores.

Con James Rodríguez como titular y 83 minutos en la cancha, Atlético Nacional pudo estar a la altura y, aunque el Medellín intentó hacer daño con dos goles, los fuera de juego y algunas atajadas de Franco Armani le impidieron aumentar el marcador. Al final, fue un 3-2 para el club verdolaga.