No solo es en El Campín: Santa Fe sufre una nueva reprogramación por inconvenientes de su rival

Santa Fe, por ser finalista de la Liga Femenina semanas atrás, aseguró su cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina. Las Leonas quedaron en el Grupo A de la competición con Corinthians de Brasil, Colo Colo de Chile y Caracas de Venezuela.

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Apenas en su debut, se conoció que el partido entre Santa Fe y Caracas FC, correspondiente a la primera fecha de la Copa Libertadores Femenina 2026, tuvo que ser reprogramado debido a problemas con los visados del equipo venezolano a su llegada a Quito, Ecuador, sede del torneo.

A un día del encuentro, programado inicialmente para este jueves a las 7:00 p. m. (hora colombiana), en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Caracas FC alertó que su participación en la Copa Libertadores Femenina 2026 estaba en duda debido a la imposibilidad de obtener visas de ingreso a Ecuador para su plantel.

El conjunto venezolano aseguró que cumplió “de manera rigurosa” con todos los trámites establecidos por el gobierno ecuatoriano, pero la respuesta tardó en llegar. Por esta razón, el partido contra Santa Fe tuvo que ser aplazado y quedó reprogramado para este jueves 16 de octubre, a las 10:00 p. m., hora colombiana.

Caracas agilizó los trámites y ahora cuenta con la documentación y los permisos necesarios para permanecer en Quito mientras disputa el torneo femenino de clubes más importante de Sudamérica.

Tras años de crisis migratoria que han dispersado por el mundo a unos ocho millones de venezolanos, según cifras de la ONU, decenas de países han aumentado los requisitos para permitir el ingreso de ciudadanos de esa nación. Este incidente evidencia que el deporte y las competiciones internacionales tampoco están exentos de estas dificultades.

Ingrid Guerra, del Deportivo Cali, disputa un balón con la defensora de Independiente Santa Fe, en el partido de ida de la final de la Liga femenina que ganó en Tunja el Cali por 2-3. Foto: Cortesía Santa Fe

El Caracas es el único equipo venezolano en la Libertadores femenina 2026, que se juega en Quito del 15 al 31 de octubre. Por la primera fecha, jugará contra Santa Fe desde las 10:00 p. m. este jueves.

Corinthians pega primero

En busca de su séptimo título de la Copa Libertadores Femenina, Corinthians venció 2-0 a Colo Colo en la primera fecha. Conocidas como Las Bravas, se pusieron temporalmente al frente del Grupo A, a la espera de si hay ganador en Caracas FC vs. Santa Fe.

El Timão ganó con goles de Vic Albuquerque apenas comenzando el partido, sobre el minuto 4, que conectó un zurdazo tras una jugada construida desde mitad de cancha, y con el penal convertido por Jaqueline al minuto 70.