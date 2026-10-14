¿Se juega hasta enero? Las nuevas fechas que maneja Dimayor para la final de Liga Betplay

Millonarios, Santa Fe y todo el fútbol colombiano se están viendo muy afectados por la situación de la gramilla del estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. El concierto de la banda surcoreana BTS, uno de los eventos musicales más importantes de la historia del país, puso a correr a todo el personal de logística y a Sencia para no perjudicar más el cronograma del FPC en la capital.

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Lo cierto es que ese magno evento musical dejó en evidencia que la mezcla de fútbol y música tiene serios inconvenientes en El Campín y la gramilla es la más afectada. El operador logístico a cargo del escenario bogotano está en el ojo del huracán por esta situación y la presión en las redes sociales no se ha hecho esperar.

Este grave inconveniente deja en apuros el calendario de la Liga Betplay, que a este problema suma otros como estadios en remodelación, algunos compromisos internacionales de algunos equipos y el terremoto del pasado 10 de agosto. El cronograma está al límite y continuaría las actividades oficiales hasta después de Navidad.

Cabe recordar que el fútbol colombiano siempre finaliza antes del 24 de diciembre, pero las cosas parecen ir más allá por todo el asunto de los aplazamientos. Según el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez, en el programa ‘Más Fútbol’ de La FM, en la Dimayor estarían pensando en nuevas fechas para la final de la Liga Betplay.

Las nuevas fechas que se planean serían el 19 de diciembre la ida y el miércoles 22 la vuelta, en un panorama optimista y que no se aleja de lo que primeramente se había presupuestado.

Bogotá. Octubre 13 de 2026. El partido entre Millonarios y Once Caldas, por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, fue cancelado debido al estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín, que no presentó las condiciones adecuadas para el desarrollo del encuentro Foto: Cristian Bayona

De lo contrario, si las fechas no dan, la primera final sería el 26 de diciembre y la vuelta el 29 del mismo mes. Aunque una tentativa continuidad para enero aún parece descartarse, estos movimientos podrían tener serios problemas con las vacaciones de los jugadores y el reinicio de actividades en 2027.

Nuevas fechas para Santa Fe y Millonarios

Millonarios y Once Caldas no tendrán que esperar mucho tiempo para enfrentarse en El Campín. Aunque el partido programado inicialmente para el 13 de octubre tuvo que aplazarse por el mencionado estado de la cancha, Dimayor anunció la nueva fecha oficial.

También se determinó que el partido entre Santa Fe y Jaguares también sería aplazado por la misma razón.

Sábado 17 de octubre : Millonarios vs. Jaguares - 6:00 p. m.

: Millonarios vs. Jaguares - 6:00 p. m. Martes 20 de octubre : Millonarios vs. Once Caldas - 8:30 p. m.

: Millonarios vs. Once Caldas - 8:30 p. m. Miércoles 21 de octubre: Santa Fe vs. Jaguares - 8:20 p. m.