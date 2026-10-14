Lorenzo recibe guiño desde Europa: golazo en la Champions League lo ilusiona con la Selección Colombia

Néstor Lorenzo sigue recibiendo muy buenas noticias desde Europa que tienen que ver con jugadores que desean estar en la Selección Colombia y no solo eso, sino que dejan ver méritos que lo pueden aproximar a una próxima convocatoria. Sus credenciales se exponen mucho más tras anotar el empate parcial de su equipo en Portugal.

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Por la segunda fecha de la fase liga de la Champions League, el Betis español enfrentó al Porto en el estadio Do Dragao. El equipo del ingeniero Manuel Pellegrini encontró un revulsivo necesario en el segundo tiempo y así quedarse con la victoria tras un épico 3-2 con sello colombiano.

Sobre el minuto 63, Cucho Hernández ingresó en reemplazo de Troy Parrott y ya en el 74′ aprovechó una gran asistencia de Antony y rematar para anotar el 2-2 parcial que impulsó la remontada de su equipo en condición de visitante.

Antony encontró al Cucho Hernández ingresando por la zona interior y en una maniobra que es su especialidad, recibió para rematar de primera y así ratificar que su gran lectura de juego le permite alejarse de sus marcadores y estar más cómodo de frente al arco.

¡¡¡ACÁ ESTÁ CUCHO!!! El delantero colombiano marcó el 2-2 de Betis contra Porto en La Cartuja en un verdadero partidazo de #CHAMPIONSxESPN. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/gzKxPumxDO — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026

Sin duda, es una anotación que llama la atención de Néstor Lorenzo y Juan Camilo toma fuerzas para volver en el próximo mes de noviembre. Nelson Deossa fue titular en el mediocampo.

La tabla de la Champions League

En otros partidos del miércoles, Real Madrid le quitó la victoria a AS Roma en Italia de forma magistral, ratificando tres puntos con una gran remontada que expresa su jerarquía en el torneo en el que es el máximo ganador en la historia. El Betis comparte la octava casilla con la ‘Casa Blanca’ exactamente con los mismos números.

Real Madrid ganó 4-3 en el Olímpico de Roma para escalar en la tabla de posiciones de la fase liga. Pasó de perder 3-1 a remontar para el asombro de muchos en algo más de 10 minutos. Otro colombiano, Luis Javier Suárez, también anotó, así como Luis Díaz en el Bayern Múnich.

Por otra parte, dos obras de arte en menos de dos minutos bastaron al PSG para derrotar al Manchester City (4-2), en partido atractivo del día con sello europeo. El gigante francés reivindicó su condición de vigente doble campeón europeo desde el primer tiempo y ahora es gran aspirante al título esta temporada. Domina en la tabla con el Barcelona.