Atlético de Madrid atormenta al Manchester United: golpe para Carrick en Champions League

El Atlético de Madrid ganó 2-0 al Manchester United en su estadio Metropolitano, este martes, por la segunda jornada de la Champions League, en un encuentro en el que los ingleses acabaron con diez por la expulsión de Leny Yoro (75′).

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Un tempranero gol de Pablo Barrios (1′) y un segundo tanto de Ademola Lookman (79′) dieron al conjunto rojiblanco sus primeros tres puntos en el torneo continental, cuya final se disputará en el estadio colchonero.

Necesitado de reacción tras su derrota frente al Liverpool en la primera jornada de la Champions, el Atlético de Madrid salió dispuesto a hacerse con las riendas del encuentro.

Antes de cumplirse el primer minuto, Álex Baena cabalgó hasta casi la línea de fondo para dejar un balón atrás que remató Pablo Barrios a las mallas defendidas por Senne Lemmens (1′).

El gol permitió a los rojiblancos encarar con cierta tranquilidad el encuentro, pero poco a poco el Manchester United fue reponiéndose.

Los mancunianos presionaban y Bryan Mbeumo estuvo a punto de empatar, pero su tiro se fue demasiado cruzado, rozando el palo derecho de Jan Oblak (12′).

En el Atleti trataron de dar pausa a su juego por medio del control del balón, esperando a encontrar los huecos en la defensa rival.

A la media hora, Alejandro Grimaldo, muy activo por la izquierda, estrelló un balón en la escuadra en un saque de falta (27′) y Julián Álvarez envió algo desviado un tiro desde la frontal (42′).

Julián Álvarez tuvo continuidad con Atlético de Madrid. Foto: Anadolu via Getty Images

El argentino, titular este martes, se mostró muy activo en el frente de ataque, pero sin lograr encontrar el tanto que se le resiste esta temporada con la camiseta rojiblanca.

La Araña tuvo su mejor ocasión al recibir un pase desde la derecha de Barrios que remató al palo (55′).

Las ganas que derrocha cada vez que sale al campo parecen estar llegando a una parte de los aficionados rojiblancos que lo premian con aplausos, aunque algunos pitos también siguen recordándole su fallido traspaso al Barcelona.

Con uno menos

El Atlético pudo haberse ido al descanso con un 2-0, pero el tanto de Jonny Cardoso desde la media luna del área fue anulado, tras revisión en el VAR por una mano anterior de Marcos Llorente (42′).

El United, tras una primera parte irregular, volvió del descanso dispuesto a apretar algo más, presionando arriba la salida del balón de los rojiblancos.

Bruno Fernandes dio el susto al Metropolitano con un complicado remate que se fue fuera por muy poco (57′) al que siguió otro disparo al larguero (70′).

Con los visitantes llegando más al área rojiblanca, emergió la figura de Cristian ‘Cuti’ Romero para poner orden en la zaga del Atlético y frenar las ocasiones mancunianas.

El Atlético acabó metiéndose atrás empujado por la presión del United hasta que Leny Yoro cortó en falta una carrera de Jonathan David que le costó la tarjeta roja (75′).

Los rojiblancos aprovecharon la superioridad numérica para aumentar su ventaja al aprovechar Lookman un rechace de Lemmens para hacer el 2-0 prácticamente sin oposición.

Thomas Lemar celebrando la victoria del Atlético de Madrid. Foto: Getty Images

El tanto fue la puntilla para un United que siguió intentándolo en vano hasta cerrar su quinto partido consecutivo sin ganar.

*Con información de AFP.