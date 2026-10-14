PSG destruye el doblete de Haaland y deja mal parado al Manchester City en la Champions League

Dos obras de arte en menos de dos minutos bastaron al PSG para derrotar al Manchester City (4-2), en partido por la segunda jornada de la Champions League y así reivindicar su condición de vigente doble campeón europeo.

El PSG encarriló el triunfo con los goles de Désiré Doué (13′), Ousmane Dembélé (15′) y Vitinha (32′). El Manchester City intentó la remontada con un doblete de Erling Haaland (53′ y 75′), interrumpida por el cuarto gol visitante, marcado por Maghnes Akliouche (63′).

De esta manera, PSG muestra su superioridad y que está listo para dar la batalla por la tercera Champions de forma consecutiva.

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