¿Once Caldas puede pedir los puntos contra Millonarios? Esto dice el reglamento y la Dimayor

Once Caldas viajó hasta Bogotá, estuvo en el Estadio El Campín y denunció el mal estado de la cancha ante los comisarios de la Dimayor. Aunque intentaron hacer su respectiva entrada en calor, rápidamente se dieron cuenta de que estaban expuestos a lesiones y que el espectáculo se iba a ver perjudicado.

Oficial: Millonarios vs. Once Caldas se cancela debido al mal estado de la cancha

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Los árbitros inspeccionaron la grama minutos antes del compromiso y coincidieron en que lo mejor era cancelar el partido para preservar la integridad de los jugadores.

A través de un comunicado oficial, Dimayor confirmó que el duelo de Millonarios vs. Once Caldas no se iba a disputar en la noche del martes. Miles de hinchas que ya habían llegado a El Campín tuvieron que salir de regreso a sus hogares, al igual que los futbolistas y miembros de los cuerpos técnicos.

Esto dice el Código Único Disciplinario de la FCF

En redes sociales, hinchas del conjunto manizaleño hicieron campaña para pedir los puntos en el escritorio, parados sobre el artículo 83 del Código Único Disciplinario de la FCF.

Dicho apartado habla de “infracciones sancionables con derrota por retirada o renuncia” y establece 14 casos en los que se puede considerar una demanda ante el comité disciplinario.

Carlos Antonio Vélez opinó sobre la gramilla de El Campín que perjudicó a Millonarios vs. Once Caldas

“Si por actuación de los dirigentes de un club, selección municipal o departamental o por un factor del cual es responsable el club u organizador del encuentro, un partido no puede disputarse o se termina anticipadamente por disposición del árbitro”, indica el reglamento.

Once Caldas emitió un comunicado minutos después de cancelarse el compromiso y no dio luces sobre una posible demanda. “Como institución acatamos y respaldamos la decisión, anteponiendo la integridad de los deportistas y el desarrollo del espectáculo. Quedamos atentos a la reprogramación del compromiso”, escribieron.

Bogotá. Octubre 13 de 2026. El partido entre Millonarios y Once Caldas, por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, fue cancelado debido al estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín, que no presentó las condiciones adecuadas para el desarrollo del encuentro Foto: Cristian Bayona

Presidente de Dimayor se pronunció

La posible disputa de los puntos en el escritorio llegó hasta oídos de Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor, quien aclaró que no procede una demanda por parte del Once.

“En este momento no, hay una fuerza mayor. El estadio tuvo una inspección, se creía que podía haber una evolución entre ayer y hoy; los expertos certificaban que se podía jugar al fútbol, pero hoy cuando destaparon la gramilla nos dimos cuenta de que no”, apuntó Zuluaga en ESPN.

La fecha tentativa para disputar el partido de Millonarios vs. Once Caldas todavía no está definida, de acuerdo a las declaraciones del presidente. Sumado a eso, el duelo de Independiente Santa Fe vs. Jaguares que estaba programado para el próximo jueves tampoco se disputará por las mismas razones relacionadas con el estado de la cancha.

A finales de este mes habrá dos conciertos más en El Campín, por lo que el calendario se aprieta y los clubes tendrían que buscar otro escenario para oficiar de local.