Oficial: Millonarios vs. Once Caldas se cancela debido al mal estado de la cancha

Faltando 15 minutos para que comenzara el partido en El Campín, la Dimayor dio el comunicado oficial y se conoció que el Millonarios vs. Once Caldas, por la fecha 14 de la Liga Betplay, no se iba a jugar debido a la falta de garantías y el mal estado de la gramilla del estadio.

El cambio de look del Pibe Valderrama que resuena en las redes sociales: le dijo adiós a su icónica melena

Colombiano es titular en el Manchester United por primera vez: hace historia ante Atlético de Madrid

Luego de una jornada lluviosa en Bogotá y los dos equipos listos para jugar, la Dimayor priorizó el estado físico de los futbolistas y se decidió que el partido no se disputaba. La inspección de la gramilla arrojó que muchos parches se levantaban apenas haciendo maniobras con las manos.

Así se descubrió que la gramilla no estaba en condiciones y la Dimayor lanzó el comunicado de prensa aclarando que el compromiso se iba a reprogramar y la fecha será anunciada en próximos días. Lo ideal es que esos parches puedan pegar de la mejor manera posible para no pasar riesgos.

Durante la tarde de este 13 de octubre, Santa Fe avisó que el partido contra Jaguares de Córdoba se aplazaba para el día siguiente. Se tenía que jugar el miércoles 14 en un principio, pero ahora será el jueves 15, esperando que las condiciones de la cancha mejoren y se pueda oficializar el regreso del fútbol a El Campín.

¡Estamos desde el Estadio Nemesio Camacho El Campín con toda la información del terreno de juego tras el aplazamiento del juego entre Millonarios y Once Caldas por el mal estado del terreno de juego! #LALIGAxWIN Ⓜ️⚽⚪ https://t.co/rSuvgFeSaT — Win Sports (@WinSportsTV) October 14, 2026

Por si fuera poco, este aplazamiento sigue alterando el calendario de la Dimayor y las fechas aprietan mucho más el cronograma. La falta de garantías para el Millonarios vs. Once Caldas aumenta la preocupación y deja dudas respecto a cómo esa mezcla de la música y el deporte se puede realizar de forma correcta.

Comunicado de la Dimayor

“La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar a la opinión pública que, debido al lamentable estado del campo de juego del Estadio El Campín, nos vemos en la penosa obligación de cancelar el partido programado para este martes 13 de octubre entre Millonarios vs. Once Caldas.

𝗖𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗙.𝗖. 𝘆 𝗢𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗮𝗹𝗱𝗮𝘀 𝗗𝗔𝗙 𝗱𝗲𝗯𝗶𝗱𝗼 𝗮𝗹 𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗲𝗴𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗘𝗹 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻 La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar a la opinión pública que debido al lamentable estado del campo de juego del Estadio El Campín, nos vemos en la penosa obligación de cancelar el partido programado para este martes 13 de octubre entre @MillosFCoficial y @oncecaldas A pesar de que Sencia aseguró públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para disputar un partido de fútbol profesional, viendo la evidencia y buscando preservar la integridad de los jugadores, se toma la decisión de cancelación. La nueva fecha del encuentro será comunicada oportunamente. 👉 https://t.co/5edbdLU3iB — DIMAYOR (@Dimayor) October 14, 2026

A pesar de que Sencia aseguró públicamente que la nueva grama estaría en condiciones aptas para disputar un partido de fútbol profesional, viendo la evidencia y buscando preservar la integridad de los jugadores, se toma la decisión de cancelación. La nueva fecha del encuentro será comunicada oportunamente”, informa la Dimayor en un comunicado.

Más conciertos en El Campín

Los eventos musicales y la logística que estos conllevan son repetición de un compilado que siempre pone a temblar al fútbol colombiano. Además del calendario apretado de la Dimayor, se suma que a finales de octubre habrá otros dos conciertos en El Campín y se espera que la gramilla no sufra.

El 24 de octubre se presentará Fonseca y el 31 será el turno de Ryan Castro, lo que supone un aforo en su totalidad.

Hasta hoy, Santa Fe fue gran afectado por los conciertos de BTS. Además de trasladar la final de la Liga Femenina a la ciudad de Tunja, el cuadro cardenal también se vio forzado a programar los cuartos de final de la Copa BetPlay en el municipio de Mosquera, contra Fortaleza.

Ahora, el turno fue para Millonarios, que tendrá su partido con Once Caldas a la espera de nuevas fechas por el mal estado.