Preocupación por estado de la gramilla de El Campín en Millonarios vs. Once Caldas: contundentes imágenes

Santa Fe y Millonarios se están viendo afectados por la situación de la gramilla del estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. El concierto de la banda surcoreana BTS puso a correr al personal de logística para no perjudicar más el cronograma del fútbol en la capital.

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Los dos clubes bogotanos hacen el mayor esfuerzo con la Dimayor y Sencia para que el calendario no se vea más afectado. Y aunque todo está encaminado a llegar a buen puerto, la gramilla de El Campín causa preocupación, según las tomas publicadas a pocas horas del partido Millonarios vs. Once Caldas.

Este partido de azules y blancos tuvo que ser aplazado debido a los arreglos, el desmonte de tarimas y luces, y la readaptación de la gramilla, trabajos que se tomaron toda la semana pasada, a la espera de que el terreno de juego pueda estar en óptimas condiciones para el fútbol.

Millonarios vs. Once Caldas se programó para este martes, 13 de octubre, desde las 8:30 p. m. Además de que es un partido clave para la tabla de la Liga Betplay y reclasificación, el comportamiento de la gramilla tiene los ojos encima, sobre todo teniendo en cuenta el clima lluvioso que ha afectado a Bogotá en los últimos días.

🚨 Así quedó la nueva grama instalada por Sencia en El Campín para el partido de hoy, como lo muestra en el video @vidjcb. No se ve en óptimas condiciones, como especularon algunos influencers. ❌🌱 https://t.co/yI7BgSin4Q — Pipe Sierra (@PSierraR) October 13, 2026

Según se ve en algunas imágenes tomadas desde un dron, la gramilla de El Campín y la readaptación dejan algunas dudas, pero todo se resolverá apenas ruede la pelota en horas de la noche. Las autoridades y Sencia son optimistas, mientras que la zozobra aumenta en los hinchas en las redes sociales.

Más conciertos en El Campín

Los eventos musicales y la logística que estos conllevan son la repetición de un compilado que siempre pone a temblar al fútbol colombiano. Además del calendario apretado de la Dimayor, se suma que a finales de octubre habrá otros dos conciertos en El Campín y se espera que la gramilla no sufra.

#CortitasYalPie llega gracias a @WplayColombia También les dejo vídeo de cómo está hoy el césped del Estadio El Campín previo al partido Millonarios vs Once Caldas https://t.co/Fj6cNUukwO — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) October 13, 2026

El 24 de octubre se presentará Fonseca y el 31 será el turno de Ryan Castro, lo que supone un aforo en su totalidad.

Hasta hoy, Santa Fe ha sido el gran afectado por los conciertos de BTS. Además de trasladar la final de la Liga Femenina a la ciudad de Tunja, el cuadro cardenal también se vio forzado a programar los cuartos de final de la Copa BetPlay en el municipio de Mosquera, contra Fortaleza.

Ahora, el turno es para Millonarios, que tendrá su partido con Once Caldas a la espera de que la gramilla responda a las adversidades.