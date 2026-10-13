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Preocupación por estado de la gramilla de El Campín en Millonarios vs. Once Caldas: contundentes imágenes

Se han presentado días lluviosos en la ciudad de Bogotá en medio de los trabajos en la gramilla de El Campín.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

13 de octubre de 2026 a las 5:30 p. m.
Así está la gramilla de El Campín.
Así está la gramilla de El Campín. Foto: Videos VIDJCB

Santa Fe y Millonarios se están viendo afectados por la situación de la gramilla del estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. El concierto de la banda surcoreana BTS puso a correr al personal de logística para no perjudicar más el cronograma del fútbol en la capital.

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AUGSBURG, GERMANY - OCTOBER 10: Luis Diaz of FC Bayern Munich reacts during the Bundesliga 2026/27 match between FC Augsburg and FC Bayern M�nchen at WWK Arena on October 10, 2026 in Augsburg, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)
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Los dos clubes bogotanos hacen el mayor esfuerzo con la Dimayor y Sencia para que el calendario no se vea más afectado. Y aunque todo está encaminado a llegar a buen puerto, la gramilla de El Campín causa preocupación, según las tomas publicadas a pocas horas del partido Millonarios vs. Once Caldas.

Este partido de azules y blancos tuvo que ser aplazado debido a los arreglos, el desmonte de tarimas y luces, y la readaptación de la gramilla, trabajos que se tomaron toda la semana pasada, a la espera de que el terreno de juego pueda estar en óptimas condiciones para el fútbol.

Millonarios vs. Once Caldas se programó para este martes, 13 de octubre, desde las 8:30 p. m. Además de que es un partido clave para la tabla de la Liga Betplay y reclasificación, el comportamiento de la gramilla tiene los ojos encima, sobre todo teniendo en cuenta el clima lluvioso que ha afectado a Bogotá en los últimos días.

Según se ve en algunas imágenes tomadas desde un dron, la gramilla de El Campín y la readaptación dejan algunas dudas, pero todo se resolverá apenas ruede la pelota en horas de la noche. Las autoridades y Sencia son optimistas, mientras que la zozobra aumenta en los hinchas en las redes sociales.

Más conciertos en El Campín

Los eventos musicales y la logística que estos conllevan son la repetición de un compilado que siempre pone a temblar al fútbol colombiano. Además del calendario apretado de la Dimayor, se suma que a finales de octubre habrá otros dos conciertos en El Campín y se espera que la gramilla no sufra.

El 24 de octubre se presentará Fonseca y el 31 será el turno de Ryan Castro, lo que supone un aforo en su totalidad.

Hasta hoy, Santa Fe ha sido el gran afectado por los conciertos de BTS. Además de trasladar la final de la Liga Femenina a la ciudad de Tunja, el cuadro cardenal también se vio forzado a programar los cuartos de final de la Copa BetPlay en el municipio de Mosquera, contra Fortaleza.

Ahora, el turno es para Millonarios, que tendrá su partido con Once Caldas a la espera de que la gramilla responda a las adversidades.