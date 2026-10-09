En el partido de fondo de este viernes, 9 de octubre, por la fecha 14 de la Liga Betplay, Once Caldas le ganó a un complicado Llaneros en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales. Un gol de Jefry Zapata al minuto 68 fue suficiente para decretar el triunfo en la ausencia de Dayro Moreno y sumar tres puntos más que le permiten ascender en la reclasificación.

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En estos momentos, Millonarios está intentando meterse en la zona privilegiada de la reclasificación, que le permitiría asegurar un cupo a la Copa Libertadores o Sudamericana en 2027, en caso de no salir campeón. Cabe recordar que esta tabla suma el puntaje anual de cada uno de los equipos, incluyendo lo que hagan en los cuadrangulares.

Con esta victoria ante Llaneros y el ascenso del Once Caldas, Millonarios baja una casilla y la situación comienza a ser incómoda, pues en estos momentos ambos clubes tienen los puestos de repechaje en la reclasificación, a la espera de los campeones de Liga y Copa en el 2026-II, que automáticamente cederán sus cupos al séptimo y octavo en la ‘recla’.

Con el 1-0 a Llaneros, Once Caldas llega a 50 puntos en la séptima casilla, mientras que Millonarios es octavo con 48. El durísimo empate con Fortaleza en el comienzo de la fecha 14 también lo condiciona en la ‘recla’, no solo porque el equipo de Manizales amenaza, sino porque otros clubes, que pelean por asegurar el cupo a cuadrangulares, siguen sumando.

Millonarios se complica en la reclasificación

Detrás de Millonarios están con perfil amenazante el Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín, noveno y décimo, respectivamente, con 46 puntos cada uno, a dos del Embajador, en la reclasificación.

Tabla de reclasificación Foto: Cortesía: Orlando Ascencio

Bucaramanga jugará de local contra Águilas Doradas el 13 de octubre y Medellín será visitante en el Pascual Guerrero contra el América de Cali. De ganar estos dos juegos, Millonarios podría descender hasta la décima casilla y alejarse de los puestos a torneos internacionales.

En este caso, lo único que lo mantendría en la pelea con Bucaramanga, Medellín y Once Caldas sería clasificar a cuadrangulares y sumar la mayor cantidad de puntos posible para seguir aferrado a esta posibilidad, que puede maquillar un poco el discreto semestre que, hasta el momento, hace en la Liga BetPlay.

Tras la eliminación de la Copa Betplay a manos de Barranquilla, las cosas se complicaron mucho más y, por si fuera poco, Millonarios muestra poco fútbol ofensivo con Gamero y la presión de la hinchada aumenta, pues este empate le obliga a ganar en próximas salidas para clasificar en la Liga.