Gobierno de Bukele le colocó condición al Bolillo Gómez en El Salvador: sin margen de error

El técnico Hernán Darío Gómez fue notificado de forma oficial por parte de la Institución de Deportes de El Salvador y es confirmado que seguirá como entrenador de la selección de mayores pese a su reciente tropiezo en Liga de Naciones de la Concacaf.

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La Federación Salvadoreña de Fútbol anunció en un comunicado oficial y Hernán Darío Gómez se mantiene en el cargo. Cabe recordar que ‘La Selecta’ terminó su participación el lunes pasado como última de su grupo en la Liga A del torneo regional de la Concacaf al empatar 1-1 con Martinica y perdió la categoría al bajar a la Liga B.

Esto significa un total retroceso en las ambiciosas aspiraciones del gobierno de Nayib Bukele con el deporte salvadoreño. Todo hacía pensar que el Bolillo se iba a ir de la dirección técnica por la seguidilla de derrotas y el empate en la última fecha, pero tuvo el aval para continuar, en un panorama que lo deja sin margen de error.

Pese al fracaso en la Liga de Naciones en sus primeras fechas, el comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) ratificó la continuidad de Bolillo Gómez, quien había prometido renunciar si descendían de categoría. Su cuerpo técnico tendrá nuevos integrantes y se espera que pueda levantar cabeza en noviembre.

Por otra parte, El Salvador jugará una repesca en noviembre contra San Martín por uno de los últimos boletos toda la fase preliminar de la Copa Oro, el torneo más importante de la Concacaf. Esto también es obligatorio para los salvadoreños y solo se aceptará una victoria como único resultado.

Bolillo se mantiene pese a derrotas

“Los últimos resultados nos duelen y debemos de asumirlos con mucha responsabilidad. Dar continuidad implica corregir, fortalecer el cuerpo técnico y ampliarlo”, dijo en un comunicado el presidente de la Fesfut, Yamil Bukele, hermano de Nayib.

Hernán Darío Bolillo Gómez y Yamil Bukele Foto: Izq: AFP / Der: Getty Images.

“Entendemos la frustración de nuestra afición y compartimos la exigencia de mejores resultados, pero un cambio de entrenador supone iniciar otra etapa de diagnóstico y adaptación”, argumentó Bukele.

Aunque Bolillo no tiene un contrato con un plazo de vencimiento fijo, sino acuerdos anuales, el plan de trabajo está proyectado al 2030 para intentar clasificar al próximo Mundial que tendrá como sedes España, Portugal y Marruecos. Sin duda, es una gran bandera que tiene el proyecto político de Nayib Bukele.

Cabe recordar que ‘Bolillo’ tomó la dirección técnica de El Salvador en febrero de 2025 y también fracasó en su objetivo de clasificar al pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Una nueva oportunidad para el entrenador colombiano, teniendo en cuenta que es uno de los más reconocidos en el fútbol centroamericano. El seleccionado salvadoreño no juega una Copa del Mundo desde España 1982.