Carlos Antonio Vélez comparte las cifras con las que arrasa en internet: duro golpe en YouTube

El reconocido periodista Carlos Antonio Vélez comparte los datos de sus audiencias en YouTube, en una gran muestra de que su voz se mantiene entre las más escuchadas y mediáticas del fútbol colombiano. Dos de sus espacios multimedia acaparan el Top 10 entre los programas que más se escuchan en el prospecto digital y deportivo de Colombia.

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Carlos Antonio Vélez tomó los datos ordenados del diseño de Carlos Martínez Buelvas en la red social X, donde se muestran los espacios deportivos en YouTube más escuchados en el mes de septiembre y sus dos productos aparecen, uno en la tercera casilla y el otro en la sexta posición, demostrando así que su voz se mantiene vigente.

El programa deportivo más escuchado en YouTube en septiembre 2026 fue Más Fútbol, liderado por el periodista Juan Felipe Cadavid en el canal de La FM, con 611.287 vistas. Le sigue El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, bajo la conducción de César Augusto Londoño, con 540.314 views.

Cerrando el podio está Planeta Fútbol - Palabras Mayores, bajo el liderazgo de Carlos Antonio Vélez, con 514.729 vistas en YouTube. Su otro programa, Palabras Mayores +, de B12 Radio, está en la sexta casilla entre lo más visto, con 259.774. Sumando sus dos espacios, acumula 775.017, pasando al programa de Cadavid en La FM.

“Lideramos ampliamente la franja de la mañana. Palabras Mayores por RCNRADIO/WINSPORTS y Palabras Mayores + Por YouTube. Nada raro ni nuevo. Gracias”, dijo Carlos Antonio Vélez en X.

Lideramos ampliamente la franja de la mañana! Palabras Mayores por RCNRADIO/WINSPORTS y Palabras Mayores + Por YouTube … nada raro ni nuevo! Gracias! https://t.co/D97h8WzwaN — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 9, 2026

Completando el Top 5 está Clásico Paisa, un espacio dedicado a los dos equipos de Antioquia, Atlético Nacional e Independiente Medellín, liderado por la periodista Pilar Velásquez, con 271.818. 100% Tiburón, del Junior de Barranquilla, cierra los cinco primeros. Tras Palabras Mayores +, está LosMillonariosNet en la séptima casilla.

Palabras Mayores, en libro

Cuando celebró sus 70 años en el 2023, Carlos Antonio Vélez dio a conocer un regalo que se dio en lo personal y también para todos sus seguidores, quienes ya disfrutan de relatos desconocidos de lo que ha sido su trasegar en 51 años de carrera periodística.

Junto a una importante editorial sacó el libro Palabras Mayores a finales de octubre de 2023, tal cual como se llaman sus programas que lo llevan a liderar las audiencias en YouTube.

“Escritor no soy ni nada que se le parezca. Conté muchas cosas a quien sí lo sabe hacer y de ahí nació esta historia. En Palabras Mayores comparto muchas de mis experiencias y vivencias en el fútbol, desde mi niñez, pasando por los incipientes inicios como comentarista deportivo hasta hoy, luego de 51 años de trayectoria”, dijo en su publicación sobre el texto.