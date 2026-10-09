Drástica notificación de Sencia a Santa Fe y Millonarios por la gramilla de El Campín: crece la indignación

Tal como lo advirtió SEMANA en días pasados, Santa Fe y Millonarios sufren otra vez por la situación de la gramilla de El Campín y habría nuevos aplazamientos. Los clubes bogotanos recibieron drástica notificación por parte de Sencia, que es el operador que controla el máximo escenario deportivo de Bogotá. Todo está encaminado a nuevas fechas.

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Luego de varios días sosteniendo el peso de la tarima en la que la banda surcoreana BTS realizó sus dos conciertos en Bogotá, el desmonte de los elementos y la reubicación del estado de la gramilla se tomaron esta última semana. Esta situación fuerza nuevos aplazamientos para Santa Fe y Millonarios en su cronograma de partidos este segundo semestre.

Según advirtió Sencia en días pasados, la gramilla de El Campín podría estar lista hasta el 16 de octubre, aproximadamente, lo que quería decir que el regreso del fútbol se iba a retrasar. Las primeras imágenes de la cancha mostraban que había mucha tierra sin signos verdes y lo que se veía venir es una realidad, pues esta semana se fue toda en implantar de nuevo esa vegetación.

Los nuevos aplazamientos por este tema serían un hecho. Ya se sabía que el partido Millonarios vs. Once Caldas (fecha 13) contaba con el optimismo de que se iba a realizar el 13 de octubre, pero no se confirmaba por el estado de la gramilla. Se tuvo que buscar nuevo día y la reprogramación sería para un día después.

La gramilla de El Campín está en mal estado Foto: X / Escudos

En ese día siguiente, el 14 de octubre, Santa Fe tiene programado un partido contra Jaguares de Córdoba, por la quinta fecha de la Liga Betplay que está aplazado. Este compromiso también contaría con modificación por parte de Sencia, que según ha expresado, trabaja en tiempo récord para cumplir con lo estipulado y tratar de no dañar más el cronograma del fútbol colombiano.

#Deportes | Sencia le responde a Santa Fe y Millonarios en SEMANA: decisión final sobre el uso de El Campín. https://t.co/mxBxaTQ1x2 — Revista Semana (@RevistaSemana) October 8, 2026

De esta manera, el partido Millonarios vs. Once Caldas quedaría para el 14 de octubre en El Campín y Santa Fe vs. Jaguares el 15, por notificación oficial de Sencia.

El problema escala

Esta novedad de Sencia parece que es la repetición de un complicado panorama que pone a temblar el fútbol colombiano, pues además del calendario apretado de la Dimayor, se suma que a finales de octubre habrá otros dos conciertos en El Campín.

El 24 de octubre se presentará Fonseca y el 31 es el turno de Ryan Castro, lo que supone un aforo en su totalidad y más daño para la gramilla, además que no se descartan más aplazamientos.

Hasta hoy, Santa Fe ha sido el gran afectado por los conciertos de BTS. Además de trasladar la final de la Liga Femenina a la ciudad de Tunja, el cuadro cardenal también se vio forzado a programar los cuartos de final de la Copa BetPlay en el municipio de Mosquera.