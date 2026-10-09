En Sporting Lisboa también soluciona: Luis Javier Suárez marca golazo salvador en Portugal

Luis Javier Suárez se reportó con gol en la victoria del Sporting Lisboa ante el Braga, en juego por la octava jornada de la Primeira Liga de Portugal. El gigante de Lisboa marcó tres goles que le sirven para adjudicarse los tres puntos y avanzar en la tabla de posiciones.

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El partido no iba bien para el Sporting Lisboa en el estadio Municipal de Braga. Un autogol de Tiago Dantas antes de finalizar la primera parte colocaba muchos apuros en el visitante, que en la segunda parte tuvo que mover algunas piezas para empatar y seguir de largo para dejar el 3-1 final.

El colombiano Luis Javier Suárez no fue titular en este juego y tuvo que ingresar para la segunda parte, sobre el minuto 58, para ser la solución en el frente de ataque. Solo pasaron unos minutos más para que el atacante samario diera el 1-1 (66′) y así impulsar la remontada de su equipo.

¡LUIS SUÁREZ APROVECHÓ LA PRIMERA QUE TUVO! Centro de Irankunda y cabezazo del delantero colombiano para el 1-1 de Sporting ante Braga. #LigaDePortugalEnDSPORTS https://t.co/4esAz4wFpD — DSPORTS (@DSports) October 9, 2026

Una gran jugada se gestó sobre el costado izquierdo, triangulación y juego de memoria que dejó al lateral muy bien parado para lanzar un centro preciso que pilló a Luis Javier Suárez sin marca, que se levantó y conecto el balón con la cabeza, imposible para el arquero rival.

Este gol fue el revulsivo que necesitaba el Sporting Lisboa para ir por la victoria, pues ya dominaba las acciones de juego y un autogol de Bernardo al 71′ fue el 2-1 parcial, en lo que ya era un gran triunfo de visitante. Rodrigo Salazar, al 82′, decretó el 3-1 definitivo.

En Portugal brilla, en Colombia sube el nivel

Con este gol, Luis Javier Suárez se consolida como el alma goleadora del Sporting Lisboa y escala en la tabla de goleadores con siete tantos y escolta al líder griego, Vangelis Pavlidis, del Benfica, con 8 anotaciones, y que tiene sentado a Jhon Durán.

El gigante lisboeta, por su parte, es segundo parcialmente con 18 puntos, a tres del líder invicto, Porto, que puede alargar su ventaja este fin de semana.

Luis Suárez celebra contra el Braga Foto: Getty Images

En Portugal vuelva con su buen nivel, pero con la Selección Colombia le ha costado. Cuando se convirtió en el titular indiscutido por ese buen nivel en el Sporting Lisboa, no hubo discusión de su rol con la Tricolor.

Eso sí, su intermitencia llama la atención, pero no pierde el puesto de titular en el esquema de Néstor Lorenzo. Contra México, en la Fecha FIFA pasada, pudo sacudirse y anotó el tanto del empate en Estados Unidos (1-1). Volverá en noviembre ante Chile.