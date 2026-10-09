DEPORTES

Así se sintió el terremoto en Panamá en un programa deportivo en vivo: aterradoras imágenes

Un programa deportivo grabó en vivo cómo se movía todo alrededor.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

9 de octubre de 2026 a las 4:21 p. m.
Programa de deportes durante el terremoto en Panamá.
Programa de deportes durante el terremoto en Panamá. Foto: X

Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió Panamá y provocó el colapso de algunos edificios en el centro del país. El sismo se registró a las 12:56, hora local, con epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en la zona del centro sur, y motivó una alerta de tsunami en el Pacífico, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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En medio del fuerte movimiento telúrico, la televisión panameña que transmitía un programa deportivo y el grupo de periodistas tuvieron que tomar las medidas de emergencia y se retiraron del set de forma inmediata. La cámara muestra cómo se movían los elementos durante el terremoto.

Además de esas imágenes del programa deportivo, en las redes sociales ya circulan más videos y fotografías del desastre en Panamá tras el fuerte sismo. Según imágenes de medios locales, se derrumbó parte de un hotel en la localidad de Penonomé, 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá.

El terremoto, sentido por alrededor de un minuto, sacudió Ciudad de Panamá, donde miles de personas salieron de los edificios con miedo, como los periodistas deportivos en mención, durante la emisión de Deportes RPC, uno de los programas más vistos de la televisión panameña.

El USGS ajustó a 7.7 la magnitud del terremoto, tras una primera estimación de 8 y una segunda de 7.6. Los sismos en la capital son inusuales y ocurren principalmente en la occidental provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

Pánico en Panamá

También hay serios daños en una iglesia y grietas en otros edificios, de acuerdo con reportes de la prensa panameña. “Todos salimos corriendo afuera del edificio, las líneas eléctricas moviéndose y todo el personal salió afuera”, dijo a la AFP Arnulfo Santos, otro trabajador de una fábrica de harina en Santiago.

Las autoridades de Protección Civil evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones. Una carretera en la provincia de Veraguas presenta grietas, según imágenes difundidas por la prensa local.

Más de una decena de réplicas importantes, incluso de 6 grados, se han reportado, de acuerdo con el instituto local de geociencias.

Según los informes preliminares del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el temblor se sintió en todo el país. Las autoridades llamaron a la calma a la población.

En su cuenta en la red social X, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo haber pedido a los organismos especializados “informes sobre los efectos” del sismo, y llamó a la calma.