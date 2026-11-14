Un periodista de investigación panameño fue víctima de un ataque contra su vivienda, donde un incendio destruyó dos vehículos y afectó buena parte del inmueble. El comunicador trabajaba en una nueva publicación sobre los negocios de un empresario vinculado a investigaciones anteriores relacionadas con el Gobierno de Nicolás Maduro.

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 14 de noviembre, en el distrito de San Miguelito, en Ciudad de Panamá. Según la información divulgada por medios locales, las llamas comenzaron alrededor de las 2:30 a. m. y obligaron a la intervención de los bomberos.

El periodista fue identificado como Rolando Rodríguez, integrante del equipo de investigación del diario La Prensa. Aunque su vivienda sufrió daños considerables, tanto él como sus familiares resultaron ilesos.

El ataque generó preocupación por las condiciones para ejercer el periodismo en el país, especialmente porque Rodríguez había participado en investigaciones sobre empresarios que mantienen negocios con el Gobierno venezolano y sus relaciones comerciales con Cuba.

Asociaciones de periodistas rechazan las amenazas de atentado a medios de comunicación en Colombia

Una cámara de seguridad registró momentos previos al incendio

Según información preliminar recogida por diferentes medios, las imágenes de una cámara de seguridad instalada en una vivienda cercana captaron a un hombre que caminaba frente a la propiedad del periodista con una mochila sostenida sobre el pecho.

Pocos segundos después de su paso, el reflejo de las llamas apareció en la grabación. De acuerdo con la información publicada sobre el caso, el fuego comenzó en los vehículos estacionados dentro del domicilio y posteriormente se extendió, causando daños en buena parte de la casa.

Las imágenes de seguridad registraron el momento previo a la aparición de las llamas en la propiedad. Foto: Redes sociales

Los bomberos acudieron al lugar para controlar la emergencia. Por ahora, los detalles conocidos sobre el ataque no permiten establecer quién estuvo detrás de lo ocurrido ni cuáles fueron sus motivaciones.

La fuente que reportó el caso señaló que se trataría del primer atentado de estas características contra periodistas en Panamá.

Las investigaciones sobre los negocios de la familia Carretero

Rodríguez ha desarrollado trabajos periodísticos sobre distintos presidentes, ministros y altos funcionarios de Panamá. Desde el diario La Prensa, también hizo parte de una alianza internacional que publicó la investigación Negocios de Familias.

El proyecto reunió a periodistas de La Prensa, Armando.Info, Transparencia Venezuela y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). Sus publicaciones examinaron las actividades comerciales de los empresarios Ramón y Roberto Carretero y sus vínculos con el Gobierno de Nicolás Maduro.