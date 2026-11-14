Caos en la Liga BetPlay: club anuncia que “no disputará el partido” de la fecha 19, a horas de jugar

Deportivo Pereira y sus jugadores no aguantaron más el incumplimiento con sus pagos por parte de la directiva.

A través de un comunicado emitido por la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), estos dieron a conocer que los Matecañas decidieron no disputar el partido de este sábado contra América de Cali.

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En la misiva de Acolfutpro se anuncia que “los futbolistas profesionales del Deportivo Pereira han decidido iniciar un cese de actividades a partir de hoy, ante los reiterados incumplimientos de sus obligaciones laborales”.

“En consecuencia, el plantel profesional no disputará el partido frente al América de Cali el día de hoy en el partido de la Liga BetPlay de la Dimayor”, fue la determinación, a horas nada más del juego.

“Acolfutpro respalda la decisión de los futbolistas y exigimos el respeto de sus derechos laborales y el pago oportuno de las obligaciones adeudadas”, complementó la organización.

A la espera de recursos

Si bien un día antes el club había emitido otra comunicación en la que se mostraba comprometido con el pago de sus obligaciones, todo parece indicar que los futbolistas y afectados decidieron no darle más largas.

Es más, apalancados en una empresa extranjera, el conjunto pereirano decía: “El Deportivo Pereira F. C. informa a su afición, a los medios de comunicación y a la opinión pública que, desde hace varios días, se encuentra a la espera de los recursos económicos comprometidos por el grupo empresarial Empresarios Full CCI Dubai Colombia S. A. S., con el cual suscribió, hace varios meses y a través de su representante legal, un contrato de cesión de derechos patrimoniales”.

“En el marco de este acuerdo, el representante del grupo empresarial, Albeiro Peña Peña, formalizó mediante documentos debidamente autenticados en notaría su compromiso de cumplir con los pagos establecidos contractualmente, con el propósito de asumir el manejo de la institución matecaña”, decían sobre el proceder de los nuevos dueños ante la contingencia con los salarios.

Y se fijó una fecha para que quienes exigían tuvieran lo que se les adeudaba: “Al respecto, durante una comunicación sostenida en el día de hoy con el abogado Cristian Guevara, asesor jurídico del señor Peña, se informó que el próximo martes, 17 de noviembre, a las 10:00 a. m., se realizará el primer desembolso. Estos recursos estarán destinados a iniciar el proceso de pago de los salarios pendientes de todos los colaboradores de la institución”.

Walmer Pacheco, capitán del Deportivo Pereira. Foto: Lina Gasca - Colprensa / El País

Dimayor y Pereira, en silencio

De momento, no existe un pronunciamiento de la Dimayor por dicha determinación del Pereira, avisada al público en general por Acolfutpro.

En el terreno de la especulación y en caso de que sea cierto que los Matecañas no se enfrentarán al América de Cali en la ciudad sede del partido, el resultado sería a favor de los rojos por W (marcador de 3-0).