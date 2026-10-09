Terremoto de magnitud superior a 8 sacudió Panamá y se sintió en Colombia: SGC entregó detalles, hay alerta

Un fuerte terremoto de 8 grados sacudió a Panamá en la tarde de este viernes, 9 de octubre, y se sintió en varias zonas de Colombia, según reportaron varios ciudadanos.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento se dio a las 12:56 p. m., hora local de Panamá, y su epicentro fue en Pitaloza Arriba. Además, la profundidad fue de 33 kilómetros, mientras que la latitud de 7.54° y la longitud de -80.75°.

En Colombia, debido a la cercanía que hay con Panamá y a lo fuerte que fue, el terremoto se sintió con gran potencia en varias zonas. A través de redes sociales los ciudadanos confirmaron que lo percibieron en Bogotá, Medellín, Pereira, Sabaneta, Cartagena, Armenia, Urabá, entre otras zonas.

Por el momento, en el país no se ha reportado alguna afectación tras el sismo, aunque las autoridades ya se encuentran verificando la situación.

En las plataformas digitales ya también están comenzando a circular videos que muestran la forma en la que la tierra se movió con potencia en Panamá. Las personas se vieron obligadas a evacuar sus viviendas y sus lugares de trabajo, mientras que el miedo se apoderó en algunos puntos.

De hecho, ya se han conocido imágenes de algunos edificios que fueron afectados: se desprendieron cosas del techo y de las paredes, por lo que deberán ser revisados, aunque afortunadamente por ahora no hay ninguna víctima.

Se espera que una vez se haga un barrido, tanto en Colombia como en Panamá, se conozcan con exactitud las consecuencias del terremoto.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se pronunció y confirmó, de acuerdo también con la DimarColombia, que no existe amenaza de tsunami para la costa Pacífica del país tras lo que fue el potente temblor.