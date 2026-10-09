Descartan amenaza de tsunami en la costa Pacífica colombiana tras fuerte temblor en Panamá

La Dirección General Marítima (Dimar) evaluó una posible amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana, luego de que se registrara un sismo de magnitud 7.6 a 61 kilómetros de Las Tablas, en Panamá.

La entidad informó sobre esta situación a través de sus redes sociales, donde pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a las próximas actualizaciones y seguir las recomendaciones que emitan las autoridades.

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Según la información dada por la Dimar, no existe ningún tipo de amenaza en la costa Pacífica colombiana sobre un posible tsunami. Por esto, la invitación a la comunidad es mantenerse en calma sobre el hecho.

El fuerte movimiento telúrico fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el cual afirmó que se sintió en varios puntos del territorio nacional, como Bogotá, Medellín, Pereira, Sabaneta, Cartagena, Armenia, Urabá, entre otras zonas.

El sismo generó atención en diferentes zonas de Colombia, debido a que fue percibido por habitantes de varias ciudades y municipios. Este tipo de fenómeno puede sentirse a grandes distancias del epicentro, dependiendo de factores como la magnitud, la profundidad y las características geológicas de las regiones.

Tras el reporte inicial, el seguimiento de las autoridades resulta fundamental para establecer el alcance del evento y determinar si se presentan novedades en las zonas donde fue percibido. Por esta razón, se recomienda consultar los canales oficiales de los organismos encargados, como el SGC y la UNGRD.

Esto se hace con el fin de evitar noticias falsas que pueden llegar a circular en plataformas digitales cuando ocurren esta clase de eventos. Asimismo, el SGC cuenta con un espacio donde la ciudadanía puede registrar si sintió algún temblor para mantener un monitoreo constante de la magnitud de estos fenómenos.

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Este nuevo movimiento telúrico ocurre a casi dos meses del sismo que azotó Colombia en la mañana del lunes, 10 de agosto, el cual causó graves afectaciones en varias ciudades del país, como Chocó, Cali y Manizales, territorios que registraron daños en sus edificaciones, además de la pérdida de varias vidas humanas y animales.

De acuerdo con uno de los últimos informes sobre este hecho, se identificaron 303.934 familias y 486.917 personas afectadas por esta emergencia. También se reportaron 335 fallecidos, varios de ellos por los escombros causados por las estructuras que no resistieron el temblor.

Se espera que en las próximas horas se entregue nueva información y detalles sobre lo sucedido en Panamá.