El terremoto registrado este viernes, 9 de octubre de 2026, en Panamá también se sintió en Acandí, municipio del norte del Chocó, ubicado en la frontera con ese país.

Aunque el movimiento fue perceptible para sus habitantes, el primer reporte de las autoridades locales no daba cuenta de personas afectadas ni de daños.

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Así reportaron el movimiento

El temblor que sacudió a Panamá durante el mediodía de este viernes generó preocupación en Acandí, población colombiana situada en el extremo norte del departamento del Chocó y próxima a la frontera con el país centroamericano.

De acuerdo con el reporte publicado por Blu Radio, el alcalde de Acandí, Luis Martínez, entregó un primer balance durante una entrevista con el programa Meridiano Blu.

El mandatario señaló que, hasta ese momento, no se habían recibido reportes de emergencias en las diferentes comunidades del municipio.

El sismo se sintió durante unos segundos y fue perceptible para la población. Sin embargo, de acuerdo con la información entregada por el alcalde, no se conocían consecuencias que lamentar en el territorio.

“Actualmente me encuentro en el corregimiento de Capurganá, a vísperas de las fiestas patronales de La Cua. Hasta el momento, no tenemos novedades, más allá de haber sentido el movimiento sísmico”, manifestó Martínez al medio en mención.

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El mandatario insistió en que, pese a que el temblor se sintió de manera notable, el balance inicial no reportaba afectaciones. La situación se mantiene bajo verificación.

La cercanía geográfica con Panamá hace que la población de Acandí permanezca pendiente de las novedades que puedan surgir tras el terremoto.

El alcalde recordó que el municipio se encuentra en una zona expuesta a diferentes fenómenos naturales y señaló que este hecho debe llamar la atención de la sociedad.

“Esta situación es un llamado de alerta para la sociedad. Nosotros estamos en una zona bastante compleja, expuesta a diferentes fenómenos naturales”, manifestó Martínez.

Reporte de sismo en Panamá e imagen de temblor en Colombia. Foto: Composición Semana: X @sgcol/ Getty Images

El recuerdo del sismo de agosto volvió a generar temor

Un aspecto que destacó el alcalde fue la reacción de los habitantes ante este nuevo movimiento telúrico.

En Acandí, la experiencia de los sismos anteriores continúa presente en la memoria de la comunidad, por lo que un nuevo episodio puede despertar sentimientos de angustia e incertidumbre.

Martínez reconoció que estos movimientos pueden reactivar el miedo entre las personas que ya han vivido situaciones similares. “Este tipo de movimientos vuelve a despertar sentimientos de angustia y miedo en la población”, expresó el mandatario.

El alcalde también comparó lo ocurrido este viernes con el sismo del pasado 10 de agosto. Según explicó, el movimiento de octubre se sintió con menor intensidad que el registrado en agosto.

La diferencia es importante para comprender el contexto de la población: aunque el nuevo temblor no dejaba afectaciones reportadas en el primer balance, la experiencia previa influía en la percepción de los habitantes frente a otro evento sísmico.

Por ahora, la información divulgada por el medio no dio cuenta de personas lesionadas, daños en viviendas ni otras emergencias en las comunidades de Acandí.