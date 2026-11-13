Dos nuevos temblores sacudieron el centro de Colombia en la tarde de este viernes, 13 de noviembre de 2026. El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el primer movimiento fue a las 2:43 de la tarde y tuvo una magnitud de 4.2 en la escala de Richter.

Mientras tanto, el segundo temblor fue a las 3:01 de la tarde y su magnitud fue de 4.2, con una profundidad superficial —menor a 30 km—, según el boletín preliminar del SGC.

Fuerte temblor en la madrugada del martes en Colombia

Preocupación en Chaparral, Tolima, por los constantes sismos: hubo 40 movimientos en la madrugada; esto dicen las autoridades

Los dos movimientos telúricos tuvieron como epicentro Chaparral, Tolima, así como sucedió el pasado 3 de noviembre en la madrugada. De acuerdo con el reporte de la ciudadanía en las publicaciones del SGC, los temblores se sintieron levemente en otras regiones.

Chaparral, Tolima. Foto: ALVARO TAVERA T

En Ibagué, donde también se sintieron fuertemente los temblores, evacuaron de manera preventiva varios edificios, como el de la Gobernación. La Alcaldía de Ibagué, bancos y algunos colegios también activaron los protocolos de evacuación.

En los comentarios del informe del Servicio Geológico Colombiano, los internautas reportaron que el movimiento también se sintió en Bogotá levemente.

Las autoridades de Chaparral, del Tolima y de Ibagué, donde el sismo se sintió con una mayor magnitud, no registran afectaciones a la ciudadanía o a las estructuras. Por lo pronto, parece que este par de movimientos no generó daños.

Estos temblores en Chaparral vienen azotando al pueblo desde hace un par de meses. De acuerdo con el SGC, en septiembre hubo un día en el que se registraron más de 130 réplicas, lo que, luego de que el país fuera sacudido fuertemente el pasado 10 de agosto, preocupa a los habitantes de la región.

Según la explicación entregada por la entidad, al revisar los registros acumulados de sismicidad desde enero de 2024 hasta septiembre de 2026, se observa que la zona presenta una actividad sísmica que forma parte de su comportamiento habitual.

Por esta razón, la aparición de numerosos movimientos en un periodo corto no implica necesariamente que exista un fenómeno extraordinario en el departamento.

Aunque el panorama es preocupante para la región, lo cierto es que por el momento el SGC asegura que no hay forma de saber si volverá a temblar o no en la región. A los ciudadanos solo les queda estar preparados para una emergencia y tener claros los protocolos de prevención.