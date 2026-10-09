Medellín

Fuerte temblor en Panamá: Federico Gutiérrez se refirió a la situación en Medellín

El sismo se sintió en algunas zonas de Colombia.

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Juan Felipe Castaño Vanegas

Juan Felipe Castaño Vanegas

9 de octubre de 2026 a las 2:13 p. m.
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier emergencia a través de la Línea 123.
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier emergencia a través de la Línea 123. Foto: Adobe Stock

Tras el sismo registrado este viernes, 9 de octubre, en Panamá, las autoridades de Medellín entregaron un primer balance sobre la situación en la capital antioqueña e indicaron que, hasta el momento, no se han reportado afectaciones.

La mayoría de los tsunamis se origina tras un sismo, aunque también pueden ser provocados por otras causas.
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De acuerdo con la información divulgada, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín continúa verificando las condiciones en la ciudad y permanece en comunicación con las diferentes estaciones para identificar posibles novedades relacionadas con el movimiento telúrico.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier emergencia a través de la Línea 123, mientras avanzan las labores de seguimiento.

*En desarrollo...