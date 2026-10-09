Los impactantes vídeos del terremoto de 8,0 que sacudió Panamá: miles de personas evacuaron en segundos

Un sismo de magnitud 8,0 sacudió Panamá este viernes, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y provocó pánico en la capital de rascacielos, sin que hasta ahora se hayan reportado víctimas aunque sí algunos daños materiales.
Desde Estados Unidos, el USGS informó preliminarmente de una magnitud de 8, pero revisó poco después a 7,6, y ubicó su epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en el centro sur del país. En Ciudad de Panamá, cientos de personas salieron de los edificios.
#LoÚltimo Fuerte temblor en Panamá y desalojan en metro #sismo #terremoto pic.twitter.com/iLIMvl0Bpe— JoséGonzález Pinilla (@JoseGonzalezPin) October 9, 2026
El terremoto se registró a las 12:56 locales con epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, el centro sur del país, y se sintió con intensidad en Ciudad de Panamá, donde miles de personas salieron de los edificios presas del miedo.
#LoÚlltimo Sismo de 7.0 sacudió Panamá. Mucha gente aún asustada. El Metro de Panamá paralizó servicios. #sismo #terremoto #panama pic.twitter.com/exgp9DpbhY— JoséGonzález Pinilla (@JoseGonzalezPin) October 9, 2026
Varias réplicas importantes, incluso de 6, se han reportado tras el fuerte movimiento telúrico y las autoridades evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.
Según los informes preliminares, el temblor se sintió en todo el país. Las autoridades llamaron a la calma a la población.
🇵🇦🚨| URGENTE: Videos desde Panamá muestran la situación tras el terremoto de magnitud 7.6 que ocurrió hace minutos. pic.twitter.com/DFTA88FXNk— Eduardo Menoni (@eduardomenoni) October 9, 2026
El Centro de Alerta por Tsunamis de Estados Unidos dio la alerta correspondiente a los pocos minutos del seísmo y que afecta al resto de la costa panameña y a “algunas costas de Ecuador”.
#Atención Réplica de 5.5 en Panamá tras fuerte sismo de 8.0 #LoMásBlu #AIL pic.twitter.com/3WnBtVB3i8— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 9, 2026
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