Cada vez más extranjeros llegan a Colombia con el propósito de formar una familia mediante procedimientos de gestación subrogada, una práctica que ha convertido al país en uno de los destinos más atractivos del mercado internacional de reproducción asistida.

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No obstante, el crecimiento de esta actividad también ha despertado cuestionamientos sobre los derechos de las mujeres, los posibles abusos y la ausencia de una legislación específica.

Un informe publicado por la revista británica The Economist el 19 de noviembre de 2026 señala que Colombia podría haber registrado alrededor de 2.100 acuerdos de gestación subrogada durante 2025, frente a los 1.600 estimados en 2021.

Las cifras corresponden a cálculos de William Houghton, consultor de la firma Sensible Surrogacy, y reflejan el crecimiento de un negocio que atrae principalmente a personas procedentes de Europa y Norteamérica.

Colombia es preferida por los extranjeros al pensar en la gestación subroagda. Foto: Getty Images

Uno de los factores que explica este interés es el costo de los procedimientos. Según las estimaciones recogidas por la publicación, un programa de gestación subrogada puede costar aproximadamente 65.000 dólares en Colombia, mientras que en México alcanza los 110.000 dólares y en Estados Unidos puede llegar a los 200.000 dólares.

A esta diferencia económica se suman la disponibilidad de clínicas especializadas en fertilidad, los servicios médicos y la diversidad de la población colombiana, que facilita la búsqueda de donantes de óvulos con características físicas determinadas.

Bogotá se ha convertido en uno de los principales puntos de atención para quienes buscan estos servicios.

El fenómeno también recibió un impulso después de la invasión rusa a Ucrania en 2022, debido a que las dificultades para acceder a programas de gestación subrogada en Europa oriental llevaron a numerosas parejas a buscar alternativas en otros países.

Colombia apareció entonces como una opción para personas que enfrentaban restricciones legales o elevados costos en sus lugares de residencia.

Así está el panorama de la gestación subrogada en Colombia según 'The Economist' Foto: Getty Images

Uno de los aspectos más controvertidos es que el país todavía no cuenta con una regulación integral que establezca claramente las condiciones de estos acuerdos.

La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-968 de 2009, examinó esta práctica y señaló la necesidad de que el Congreso desarrolle un marco normativo que proteja los derechos de todas las personas involucradas.

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La falta de reglas específicas genera incertidumbre frente a los contratos, la filiación de los menores, las responsabilidades de las agencias intermediarias y las garantías que deben recibir las mujeres gestantes. También dificulta la resolución de conflictos cuando alguna de las partes incumple los compromisos establecidos.