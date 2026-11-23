Según informa el diario ABC de España, Germán Gonzalo Sánchez Rey, de 53 años, permanece en estado crítico y lucha por su vida tras ser víctima de un ataque armado en un parqueadero situado en el barrio madrileño de Valdebebas.

De acuerdo con la información publicada, el hombre habría recibido al menos un disparo en la cabeza, presuntamente efectuado por varios individuos que actuarían como sicarios.

Este mismo estacionamiento ya había sido escenario de una importante intervención policial durante el pasado verano, cuando agentes de la Policía Municipal de Madrid localizaron e incautaron 111 paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo.

Policía de España. Foto: Europa Press via Getty Images

Conocido en el ámbito del narcotráfico con el alias de “El Coletas”, Sánchez Rey fue extraditado a España en 2018.

Las investigaciones lo sitúan como uno de los presuntos intermediarios más relevantes en las conexiones entre organizaciones criminales colombianas y redes de narcotráfico gallegas.

Asimismo, su trayectoria ha estado bajo el escrutinio de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que lo habría investigado en diferentes ocasiones.

Según el diario, El Coletas mantenía un estilo de vida caracterizado por el lujo y la ostentación en Madrid, ciudad en la que ya había sido detenido ocho años atrás.

En esa ocasión, las autoridades españolas lo reclamaban en el contexto de la operación Destello, relacionada con la incautación de 4,5 toneladas de cocaína en la provincia de Pontevedra.

Sus antecedentes en el narcotráfico se remontan, además, a 2009, cuando la Guardia Costera estadounidense interceptó una embarcación que transportaba 713 kilos de cocaína cuyo destino final era España.

El hombre de origen colombiano fue baleado en un parqueadero de Madrid Foto: x/ @niporwifi

Un año después, Estados Unidos incorporó al Coletas a su relación de narcotraficantes más buscados, junto a otros ciudadanos colombianos, entre ellos Daniel Barrera, conocido como «El Loco Barrera», quien mantenía vínculos con las FARC.

El ataque contra Germán Gonzalo se produjo esta mañana, cuando se encontraba en un estacionamiento situado junto al gimnasio 9 Fitness, en el barrio de Valdebebas, dentro del distrito madrileño de Hortaleza.

Tras perpetrar el atentado, el autor o los responsables consiguieron escapar del lugar. Entretanto, los agentes policiales localizaron y se incautaron de dos revólveres del calibre .38 Special que permanecían en la escena del crimen.