El Ejército mexicano actualizó el lunes a 16 la cifra de presuntos delincuentes abatidos durante la captura del capo del narcotráfico Chapo Isidro, en la que también murieron cuatro militares.

Estos son los 10 delincuentes más buscados por Estados Unidos tras la muerte del Mencho

Fausto Isidro Meza, el líder de la banda de los Beltrán Leyva, fue detenido la noche del viernes en un operativo que contó con apoyo de la inteligencia de Estados Unidos, donde figuraba en la lista de los más buscados del FBI con una recompensa de cinco millones de dólares.

La captura desató una violenta reacción de los pistoleros leales a Meza, quienes montaron bloqueos viales con vehículos incendiados y prendieron fuego a numerosos comercios.

Para dar con su captura, se siguió el protocolo formal a través del Gabinete y el Consejo de Seguridad Nacional para solicitar y aprobar el apoyo de aeronaves no tripuladas. Foto: X/ Department of State @StateINL

“En este enfrentamiento fallecieron 16 presuntos delincuentes. En el comunicado de prensa que emitió la Secretaría de Defensa Nacional la madrugada del día 21 (sábado), se mencionó siete. Estos fueron localizados posteriormente”, dijo el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, durante la conferencia diaria de Claudia Sheinbaum.

El jefe militar reportó además el decomiso del armamento que portaban los delincuentes, que incluye ametralladoras de calibre 50 y 56, lanzagranadas y 17 vehículos, ocho de los cuales contaban con blindaje artesanal.

Reportó asimismo que se despejaron 21 bloqueos de carreteras.

El domingo, el ejército mexicano informó de la captura de ocho presuntos integrantes de la banda del “Chapo Isidro” que participaron en la violenta resistencia al operativo desplegado para su detención.

Momento exacto de la captura de el chapo Isidro https://t.co/Ld3B2U1BC3 — Enfoque Global (@enfoquegloball) November 23, 2026

La secretaría de Seguridad y Defensa de México también compartió un video del momento de la captura que usó varios elementos de la fuerza especial conjunta y miembros de la fuerza especial de reacción inmediata de la Guardia Nacional.

Ricardo Trevilla Trejo, explicó que para lograr la ubicación y captura del Chapo Isidro en el área de Guasave, existió un importante intercambio de información de inteligencia entre México y Estados Unidos durante los últimos tres meses.

Detalló que, tras obtener indicios clave como números telefónicos, se siguió el protocolo formal a través del Gabinete y el Consejo de Seguridad Nacional para solicitar y aprobar el apoyo de aeronaves no tripuladas.

Chapo Isidro capturado por las fuerzas de seguridad de México Foto: X/@OnDemand_News