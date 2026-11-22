Este 21 de noviembre, en el aeropuerto internacional Seattle-Tacoma, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a un ciudadano mexicano y a su hija en la puerta de embarque de su vuelo por presuntamente sobrepasar el tiempo de su visa.

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Durante el forcejeo, la mujer también habría agredido a los agentes arrojándoles café caliente, según reportó el DHS.

El hecho retrasó durante tres horas el vuelo 1306 de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles.

Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran cómo la joven grita angustiada que posee un permiso de trabajo vigente, todo esto mientras que los otros pasajeros y la tripulación de Alaska Airlines presenciaban los hechos.

En los videos grabados por los pasajeros se observa a agentes encapuchados e indocumentados forcejeando con el ciudadano mexicano Ricardo Larrondo Mendoza y su hija Sofía.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el ICE, el ‘objetivo’ principal de este operativo era Ricardo Larrondo por sobreestadía de visa, mientras que Sofía Hernández fue arrestada por agredir a los agentes al arrojar café caliente durante el forcejeo.

La aerolínea Alaska Airlines se pronunció sobre los hechos y calificaron el evento como ‘angustiante’ y aclararon que no coordinaron este operativo con las autoridades migratorias.

Bob Ferguson, gobernador de Washington, también se pronunció y señaló los hechos como ‘profundamente antiestadounidenses’ y declaró que los agentes de este servicio están ‘fuera de control’, pidiendo abolir la agencia.

Según reportes del Departamento de Seguridad Nacional, revelados a NBC News, las detenciones por parte del ICE en aeropuertos han aumentado a entre 20 y 40 diarias en el 2026, año que alcanzó una cifra récord de arrestos de 491.000.