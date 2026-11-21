Donald Trump reaccionó al presunto hackeo al FBI con una advertencia sobre la gravedad del incidente, pero también sorprendió al sugerir que la intrusión podría sacar a la luz información relacionada con las investigaciones sobre Rusia, Ucrania y las elecciones estadounidenses.

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Trump se refirió al presunto ataque informático

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre el presunto hackeo al Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) del FBI.

Aunque manifestó su rechazo al incidente, sus declaraciones tomaron otro rumbo cuando sugirió que la intrusión podría permitir conocer información que, según él, hasta ahora no había salido a la luz.

”Acabamos de enterarnos y diré que no es bueno. No me gusta”, afirmó el mandatario a Fox News. Sin embargo, inmediatamente después añadió que quizá podrían descubrir cosas que de otra manera nunca habrían conocido.

La reacción del mandatario tuvo un giro particular durante la conversación.

Aunque inicialmente expresó su descontento por la noticia, no centró sus comentarios en las posibles consecuencias del acceso no autorizado a los sistemas del FBI ni en las medidas que deberían tomarse para contenerlo.

En cambio, planteó que el episodio podría terminar revelando información que hasta ahora había permanecido desconocida.

Hackers atacan central del FBI en Estados Unidos Foto: Getty Images/iStockphoto

Trump mencionó investigaciones sobre Rusia y Ucrania

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la intervención del presidente fue que relacionó el posible acceso a la información del FBI con asuntos políticos que han marcado su trayectoria.

Durante una entrevista con Kayleigh McEnany en Fox News, Trump mencionó la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, que ha calificado reiteradamente como un engaño.

También recordó el episodio de Ucrania y la llamada telefónica que sostuvo en 2019 con el entonces presidente de ese país, Volodímir Zelenski.

Este último asunto estuvo relacionado con el primer juicio político que enfrentó Trump durante su primer mandato.

El proceso se originó por las acusaciones de que había presionado a Zelenski para que investigara a Joe Biden y a su hijo Hunter Biden.

Al referirse a estos episodios, el mandatario sostuvo que quizá el hackeo permitiría conocer información adicional sobre lo que ha denominado las “estafas” de Rusia y Ucrania.

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La inesperada referencia al fraude electoral

Trump también aprovechó la conversación para volver a mencionar sus denuncias sobre un supuesto fraude electoral en Estados Unidos.

“Quizá nos enteremos de todo el fraude electoral que tuvo lugar”, manifestó durante la entrevista.

El presidente ha sostenido durante años que hubo irregularidades en las elecciones estadounidenses, particularmente en las de 2020, en las que perdió frente a Joe Biden.

Sin embargo, sus afirmaciones sobre un fraude generalizado no han sido respaldadas por las investigaciones y los procesos judiciales que revisaron esas denuncias.

Después de mencionar estos asuntos, Trump aseguró que siempre intenta darle un giro positivo a las situaciones.

También expresó curiosidad por conocer quién estaría detrás de la presunta intrusión informática.